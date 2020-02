Kijkers irriteren zich mateloos aan gedrag van déze WIDM-kandidaat

‘Molloten’ konden vanavond hun hart ophalen: het was namelijk weer een reuzespannende aflevering. Op Twitter stroomden de verdenkingen al vanaf de eerste minuut binnen, maar daar bleef het niet bij: naast het delen van theorieën werden er namelijk ook veel irritaties geuit over het nogal ‘onhandige’ gedrag van één van de kandidaten.

Cabaretier en schrijver Johan Goossens (37) maakte het zijn medekandidaten moeilijk hem nog te vertrouwen door de ene blunder na de andere te maken. Kijkers vonden zijn gedrag er echter zó dik bovenop liggen, dat ze ook niet konden geloven dat hij de mol zou zijn.

Olifant in een porseleinkast

Het begon allemaal met een zenuwslopend parcours door een ruimte vol met porseleinen vazen. Klinkt misschien makkelijk, maar er was een obstakel: de kandidaten moesten namelijk een onhandige tak vol uitstulpingen met zich meedragen. Het was een opdracht die vooral Rob Dekay niet makkelijk afging. De singer-songwriter gooide de ene vaas na de andere om en werd dan ook door Miljuschka Witzenhausen vergeleken met een olifant in een porseleinkast. Ook op Twitter bleef zijn ‘lompe’ gedrag niet onopgemerkt:

Rob geniet er wel erg van hé dat al die vazen vallen. Dat komt een mol niet ongelegen natuurlijk. #widm pic.twitter.com/0luNUG6Lct — Maris (@maristwit70) February 1, 2020

Ja hallo Rob.. Je had gewoon die onderstaand ff los van de stok kunnen laten en die vaas kunnen rechtzetten! #widm pic.twitter.com/slLBlzod6z — Lycke van der Bles (@LyckeB) February 1, 2020

Mollengedrag

Johan doet er echter nog een schepje bovenop. Wanneer Buddy Vedder als laatste met de grootste stok door het parcours moet gaan, mogen de kandidaten toekijken. Op het moment dat de spanning om te snijden is en Buddy geconcentreerd probeert de vazen te ontwijken, lukt het Johan om een vaas op de grond te laten vallen. Zijn actie zorgt bij kijkers voor de nodige irritaties, zeker als hij bij de proef erna de boel flink lijkt te saboteren. Niet alleen zijn aanwijzingen zijn onduidelijk, maar hij laat ook flinke steken vallen en weet het geduld van zijn medekandidaten flink te testen.

Hoezo gaat je Johan ineens rare woorden bij de parkeer test gebruiken?#widm #moltalk — Arya (@prinsesblossem) February 1, 2020

Gaf Johan eerst niet 3 straatnamen door aan Leonie en later maar twee?#widm #moltalk — Arya (@prinsesblossem) February 1, 2020

Hoop dat Johan er deze aflevering uit gaat, begin mij steeds meer aan hem te ergeren #widm pic.twitter.com/Ha5HEdr1v9 — Iris (@_Iris1994_) February 1, 2020

Onverwacht einde

Het gedrag van Johan zorgt bij veel kijkers voor jeukende handen en de meeste Twitteraars hopen dan ook dat de cabaretier en schrijver er aan het einde van de aflevering uit ligt. Helaas voor de kijkers eindigt de aflevering nét iets anders dan verwacht. De kandidaten krijgen namelijk de keuze om iets uit het kistje te pakken, zoals een joker of geld maar ook een andere opvallende optie: namelijk een groepsvrijstelling. Als de meerderheid (dus 4) voor de groepsvrijstelling gaat, ligt niemand eruit. De kandidaten blijken toch het meest voor de groepsvrijstelling te voelen, wat betekent dat er niemand naar huis gaat.

