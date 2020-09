Kijkers ‘Jinek’ hebben respect voor Gommers en zijn reactie op Famke Louise

Famke Louise staat volledig achter de #ikdoenietmeermee actie, maar krijgt daar veel kritiek op. Dinsdagavond zat ze bij Jinek aan tafel tegenover IC-voorzitter Diederik Gommers en burgemeester Aboutaleb. Kijkers zijn onder de indruk hoe geduldig en respectvol zij reageren op Famke.

Er is grote ophef ontstaan over de Instagram-hashtag #ikdoenietmeermee. Hiermee keren bekende Nederlanders zich tegen het coronabeleid. Zij vinden namelijk dat de overheid te weinig duidelijkheid geeft en dat ze ‘kritische artsen de mond snoeren’. Daarnaast zetten ze vraagtekens bij hoe dodelijk het virus is en hoe betrouwbaar de testen zijn. Eén van deze BN’ers is Famke Louise. Aan tafel bij Jinek probeerde ze uit te leggen waarom zij ‘niet meer mee doet’.

Spiekbrief

De zangeres vindt het belangrijk om haar boodschap goed over te brengen en heeft haar verhaal daarom op een spiekbrief geschreven. “Ik heb superveel respect voor corona”, begint ze haar verhaal. “We leven in een maatschappij waarin mensen hun ding niet meer kunnen doen. De entertainmentindustrie ligt helemaal plat. Er zijn gezinnen waar misschien niet eens meer eten op tafel kan komen. Ik vind dat het kabinet daar te weinig rekening mee houdt. Het is een maatschappelijk probleem en ik vind dat daar te weinig aandacht voor is.”

Verwarrend

Ook al staat ze achter de hashtag #ikdoenietmeermee, ze houdt zich naar eigen zeggen wel aan de maatregelen. Dat vindt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, verwarrend aangezien jongeren door deze hashtag juist het tegenovergestelde gaan doen. Hij heeft dan ook de nodige kritiek op de hele actie. En door de kritiek en juiste vragen van zowel Eva Jinek als Gommers en Aboutaleb, raakt Famke Louise op een gegeven verstrikt in haar eigen argumenten. Ze komt niet meer goed uit haar woorden, weet niet precies meer wat ze wil zeggen en stottert vooral woorden als ‘gewoon, weet je, m’n ding’ uit. Zelfs haar spiekbrief redde haar niet meer uit de brand.

Respect

Kijkers zitten vol verbazing te kijken en laten op Twitter weten onder de indruk te zijn van de respectvolle manier waarop Gommers Famke aanspreekt. “Mooi dat meneer Gommers zijn best wil doen om de jeugd en Famke Louise te begrijpen. Ik kan echt waarderen hoe serieus hij in gaat op de argumenten”, schrijft een kijker. De ander reageert met: “Dan werk je je maandenlang drie slagen in de rondte vanwege de hele coronacrisis, en dan word je samen met Famke Louise uitgenodigd bij Jinek. En dan zó rustig blijven, haar domheid ruimte geven en zelfs de dialoog aan willen gaan… Hulde voor Diederik Gommers.”

Híer kun je het hele fragment terugkijken.

Bron: Jinek, Twitter. Beeld: Brunopress