Kijkers 'Jinek' raken niet uitgepraat over déze heftige uitspraak van Anouk over Ali B.

Coaches Anouk en Ali B waren dinsdagavond te gast bij Jinek om vooruit te blikken op de finale van The voice of Holland. Kijkers raken niet uitgepraat over de uitspraken van Anouk over de muziek van Ali B.

Anouk was kort gezegd niet heel aardig over haar de muziek van haar collega Ali B.

Afvalrace

Na een maandenlange afvalrace zijn er nu nog maar vier kandidaten over en aanstaande vrijdag is dan zover: de finale van het negende seizoen van The voice of Holland. De coaches Anouk en Ali B. zijn bij Jinek aan tafel aangeschoven om er wat over te vertellen.

‘Zo slecht’

Tijdens het gesprek liet presentatrice Eva Jinek een fragment horen van het nummer Vlinders van Ali B samen met Gers Pardoel en Jan Smit. Nadat het fragment stopte, liet Anouk gelijk weten dat ze die muziek ‘niet om aan te horen’ vindt. Ook het eerbetoon van Ali aan de overleden Mies Bouwman vond ze niets. “Ik hoorde dat liedje en dacht: dat kan niet waar zijn. Zo slecht.” De emotionele Ali barstte toen in tranen uit, waardoor hij niet altijd even zuiver zong. Anouk vindt het juist irritant dat hij zo vaak huilt op televisie.

Fantastische coach

Maar de zangeres zei gelukkig niet alleen maar negatieve dingen over Ali B. Als coach vindt ze hem namelijk fantastisch. “Hij is zakelijk ook heel sterk. Maar zijn nummers, als hij gaat zingen. Hoe ging dat liedje nou? Waar ben jij nou? Dat kan ik niet aan.”

Reactie

Ali B. reageerde elke keer weer met een lach op het commentaar van Anouk. “Het is waarschijnlijk ook k.u.t. wat ik doe. Maar soms moet je gewoon doen wat je zelf leuk vindt”, legt hij uit. Kijkers kunnen ook wel lachen om de kritiek van Anouk op Ali B. Al moeten sommige mensen toch wel even slikken. Zij vinden het toch wel sneu voor Ali B., omddie alles zo goed bedoeld.

Soms kan je ook té recht voor je raap zijn. Anouk noemt Ali’s nummer gewoon ff slecht waar hij bij zit. 😂 #jinek — Thoiiss! (@ThijsH16) 19 februari 2019

You go girl, Anouk. Zo eerlijk. Een rapper is ook echt geen zanger. #Jinek — Lucas Uijlings (@Lucasuylings) 19 februari 2019

Anouk, gewoon schijt aan alles hebben en zeggen wat je denkt #Jinek pic.twitter.com/ERp2S0FsY0 — Frank Mouthaan (@Dunne076) 19 februari 2019

#jinek 😍😙👌🏼👍🏼 en @jairferwerda 😻🤓😃👌🏼👍🏼

Nou apprecieer ik niet Ali B noch Anouk, edoch Anouk was in de uitzending wel te pruimen.@JinekLive 👍🏼🦅 — 🕊 Paul W. Beverloo 🇳🇱 (@PWBeverloo) 20 februari 2019

Grappig hoe anders Anouk is als niet-coach. Zenuwachtig bijna. #jinek — Charissa (@chariskii) 19 februari 2019

Anouk is iconisch on-Nederlands. Eerlijk en echt. #jinek — Mostafa (@Sed_Morteza) 19 februari 2019

Haha Anouk roast Ali B even 😂 #jinek — Mark (@spaceteer) 19 februari 2019

Later als ik groot ben wil ik Anouk worden ❤️ #jinek — Victor Hopman (@vic23) 19 februari 2019

ANOUK is straight talk 👍👍👍👍🙌 #jinek — FienFleur met discretionaire bevoegdheid 🇬🇧 🇪🇺 (@krhuangbinn) 19 februari 2019

Bloody hell, wat is die Anouk een vervelend wijf. Of ze heeft iets op of…..#jinek — Seimen Burum (@SeimenBurum) 19 februari 2019

Ik ga niks negatiefs zeggen over Anouk. 1 blok van haar is genoeg 😜 dus. Ik zwijg even. 😉 #jinek — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) 19 februari 2019

Wat ben je toch een topvrouw Anouk. 🤗 #jinek — Mark (@spaceteer) 19 februari 2019

Bron: Jinek, Twitter. Beeld: ANP