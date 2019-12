Kijkers én jury teleurgesteld over foto's in halve finale 'Het perfecte plaatje'

De finalisten van Het perfecte plaatje 2019 zijn bekend. Woensdagavond stonden Daphne Deckers, Jamie Westland en Kees Tol tegenover elkaar in de halve finale.

Eén van hen moest vanzelfsprekend de wedstrijd verlaten. Maar zowel de kijker als de jury waren over het algemeen vrij teleurgesteld in álle gemaakte foto’s. Zeker voor een halve finale.

Nachtdienst en trash the dress

De opdrachten klonken uitdagend en leuk: maak een fotoserie over een nachtdienst en maak een trash the dress-bruidsreportage. Dat resulteerde onder andere in kiekjes van de nachtelijke brandweer en een bruidspaar dat door de modder banjerde. Ook dát klinkt allemaal geslaagd, maar over de uitvoering waren zowel de jury als de kijkers minder te spreken. Zo waren veel foto’s onscherp of verkeerd uitgesneden.

Nou. Onscherpte is vaak genoeg beloond… #hetperfecteplaatje — Marcel de Jong (@Dejong50Mc) December 11, 2019

Daar ben ik het wel mee eens. Dit is de slechtste halve finale tot nu toe. #hetperfecteplaatje — RFGTweet (@RFG112) December 11, 2019

Moet jury gelijk geven.

Voor een halve finale zijn de foto’s echt zeer matigjes #HetPerfectePlaatje — Brenn (@Brennyy_x) December 11, 2019

Nu het seizoen bijna ten einde komt vind ik toch wel dat dit seizoen niet de beste platen heeft opgeleverd. #hetperfecteplaatje — RFGTweet (@RFG112) December 11, 2019

Daphne Deckers

Toch moest er één verliezer zijn. En dat was Daphne. Haar foto’s waren volgens de jury niet goed genoeg voor een plekje in de finale. Daar waren veel kijkers het dan wel mee eens, ondanks dat Daphne de vorige aflevering de foto-opdracht nog won. Dit keer was dat Kees met zijn trash the dress-foto met dalmatiërs.

Oman

In de finale reizen Jamie en Kees af naar Oman in het Midden-Oosten. Je hoeft maar een blik op de foto’s van Oman op Instagram te werpen om te weten hoe bijzonder het daar is. Als dat geen goede kiekjes worden…

Bron: Het perfecte plaatje (RTL), Twitter. Beeld: William Rutten, RTL