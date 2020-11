Kijkers ‘Kopen zonder kijken’ gecharmeerd van aannemer Bob Sikkes

Aannemer Bob Sikkes tovert in Kopen zonder kijken iedere week weer een ‘bouwval’ om tot een droomhuis. Kijkers genieten van alle metamorfoses, maar ook zijn uiterlijk blijft niet onbesproken.

In Kopen zonder Kijken helpt Martijn Krabbé mensen die op zoek zijn naar woning. De stellen geven de zoektocht, aankoop én verbouwing van hun nieuwe woning helemaal uit handen.

Helderblauwe ogen

Iedere week krijgt aannemer en bouwdeskundige Bob een beperkt budget om een huis om te toveren tot paleis. En dat doet hij met verve. De deelnemers en kijkers zijn elke keer weer enthousiast. Maar naast de metamorfoses zijn de kijkers blijkbaar ook erg gecharmeerd van de aannemer zelf. Bob weet met zijn helderblauwe ogen heel wat harten te veroveren op de maandagavond. Op Twitter reageren kijkers dan ook met: “Jeetje, knapperd Bob valt op mannen! Wat zonde! Daar had ik nou best een beschuitje mee willen eten!” en “Ik heb dus een crush op Bob. Hij valt op mannen en ik heb de allerleukste verkering, maar toch.”

Partner

Maar helaas hebben we slecht nieuws voor al zijn aanbidders. Bob heeft namelijk al een partner. Hij is al jaren samen met docent Michiel Engberts. In een interview met de Volkskrant zien we foto’s van het huis van Bob en Michiel én zien we hoe de grote liefde van Bob eruit ziet.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Henny van Belkom (@hennyvanbelkomphotography)

Die Bob schijnt erg in trek bij de dames te zijn. Is ook erg charmante man. Hij zit alleen in het andere kamp. Had ik niet verwacht. #kopenzonderkijken — Han (@Han70574623) November 23, 2020

Jeetje, knapperd Bob valt op mannen! Wat zonde! Daar had ik nou best een beschuitje mee willen eten!#kopenzonderkijken — Karin (@Karin76652922) November 20, 2020

Ik heb dus een crush op Bob van #kopenzonderkijken (hij valt op mannen en ik heb de allerleukste verkering, maar toch) pic.twitter.com/RAhIgpHuzd — Renske Holwerda (@RenskeRH) November 16, 2020

Donders Wát is die Bob toch een lekkertje! Leuk datingvoer.. #kijkenzonderkopen — Whatsin Aname (@KritischeMiep) March 3, 2020

Bron: Kopen zonder kijken.