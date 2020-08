Kijkers uiten stevige kritiek op Monica Geuze in ‘De slimste mens’

De deelname van Monica Geuze (25) aan De slimste mens heeft voor de nodige ophef gezorgd. Kijkers waren namelijk niet te spreken over de kennis van de vlogger en laten dat duidelijk merken op sociale media.

Op Twitter komt de ene na de andere negatieve tweet over Monica voorbij.

Al voordat de uitzending begint, laten sommige Twitteraars weten dat ze niet veel van de vlogger verwachten. “Even wat research gedaan naar de vrouwelijke deelnemer van vanavond, Monica Geuze. Ik heb er weinig vertrouwen in dat ze de volgende uitzending haalt. Ik twijfel zelfs of ze het einde van de aflevering van vanavond haalt,” zo liet iemand weten.

Hongkong

Ook tijdens de uitzending zijn de reacties niet bepaald mals. Zo vallen veel mensen over het feit dat Monica op een vraag naar een Amerikaanse stad ‘Hongkong’ als antwoord geeft. En als ze even later ‘Wijko’ noemt bij de vraag ‘Wat weet je allemaal over satésaus?’, zijn de rapen helemaal gaar:

Sorry @KroNcrv , Monica Geuze……… iets meer intelligentie mag wel bij een programma als #deslimstemens — Jan 😷{ 1,5mtr. }😷 (@Jan__ST) August 20, 2020

Ga Monica gewoon lekker op YouTube bekijken want bij #deslimstemens heeft ze dui-de-lijk niets te zoeken. Hoi Monica, in welke Amerikaanse stad ligt…. Monica: HONG KONG, HONG KONG. — De Advocaat van Aad (@AdvocaatvanAad) August 19, 2020

Met Monica Geuze, Marije Knevel en Erik de Zwart in #deslimstemens hoeven we nu alleen nog maar het sluitpost der menselijke intelligentie Gordon uit te nodigen om kwartet te hebben. — Zumba Marx (@Schrobtopus) August 19, 2020

#deslimstemens Zojuist met John de Mol gebeld. Ideetje voor nieuw reisprogramma aan de hand gedaan. “Ongekende Bestemming” met Huub Stapel en Monica Geuze. In de eerste aflevering: München in Frankrijk en Hongkong in USA. — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) August 19, 2020

Zo zie je maar, je hoeft niets te kunnen of te weten om bn’er te zijn. De vloggers spannen de kroon. #deslimstemens — Silt (@nageljongen) August 19, 2020

Wat kan ze vloggen hè die meid! #deslimstemens — Angela (@AbeetjeBoeije) August 19, 2020

Ik deed m’n best openminded te blijven. Maar ‘wijko’ opnoemen bij een vraag over satésaus? #deslimstemens pic.twitter.com/rIlyRmANxj — Karin Ramaker ➚ (@metkcom) August 19, 2020

Tóch door naar de volgende aflevering

Toch is Monica uiteindelijk degene die het laatst lacht. In de laatste ronde wint ze namelijk op het nippertje van Bastiaan Rosman, wat betekent dat ze in de volgende uitzending weer gewoon te zien is. Na in haar Instagram Stories een aantal negatieve tweets te hebben gedeeld, sluit Monica dan ook af met een veelzeggend ‘Tot morgen!’.

