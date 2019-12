Waarom kijkers kritiek hebben op 'Tygo in de psychiatrie'

Tygo Gernandt dook in zijn vorige tv-seizoen in de wereld van drugs, ditmaal in die van de psychiatrie. Hij onderzoekt in het EO-programma Tygo in de psychiatrie in hoeverre de manier waarop we een label van een psychische stoornis opgeplakt krijgen, klopt.

Want zorgt zo’n label er niet voor dat we ons er juist naar gaan gedragen? En wordt een diagnose niet veel te snel gesteld? Hij neemt als voorbeeld de sterke Jason (21). De jongeman heeft maar liefst 13 labels opgeplakt gekregen, maar krijgt nog steeds niet de juiste hulp. Te zien is hoe hij in het begin van de 2e aflevering een paniekaanval heeft, terwijl de littekens door zelfverwonding op zijn armen en benen te tellen zijn. Om te ondervinden waarom Jason nog steeds geen adequate hulp krijgt, praat de acteur ook met experts.

Zakkende kijkcijfers

Maar waar het bij de start van zijn programma vorige week nog leek uit te monden op een redelijke kijkhit, kelderden de kijkers deze week tot 285.000. Of dat nu komt door de populaire sinterklaasuitzendingen of door het programma zelf, is nog een vraag. Op Twitter zijn de meningen over het reportageprogramma in elk geval verdeeld.

Ik vind #TygoInDePsychiatrie onverantwoord. Goed natuurlijk om de maatschappelijke discussie aan te zwengelen over nut en noodzaak van diagnostiek. Maar moet dat dan met extreme verhalen, snerpende synthesizermuziekjes en donkere filters? Zonder enige nuance of uitleg? — Kaj des Vaderlands (@Donkerwoud) November 29, 2019

De verhalen in #TygoInDePsychiatrie zijn verschrikkelijk en staan (helaas) niet op zichzelf. Daar moet naar geluisterd worden. De suggestieve interpretatie van de makers vind ik echter buitengewoon onprettig en doet de GGZ ronduit tekort (en dat zeg ik niet snel). — Rivka Ruiter (@RivkaRuiter) November 29, 2019

Vraag me al de hele dag af waarom #TygoInDePsychiatrie me zo boos maakt. Conclusie: het is een aanval op de psychiatrie, niet constructief, zo vaak gedaan en niet juist onderbouwd. Met een nieuwe antipsychiatrie schieten we niks op — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) November 29, 2019

Ik hoop dat #tygo ook de andere kant van de psychiatrie laat zien in de volgende afleveringen. Dit is wel heel eenzijdig. Zeker schrijnende gevallen. Er is echter ook een andere kant.#tygoindepsychiatrie — Miertje 🐐🐜✂️ (@Just_Miertje) November 28, 2019

Geen aandacht voor hulpverleners

Het onderwerp zou te eenzijdig bekeken zijn, volgens sommige twitteraars. De experts die Tygo spreekt komen niet van GGZ, maar zetten hen juist in een kwaad daglicht. Na het zien van het programma zou je volgens hen nooit meer een stap binnen de psychiatrie willen zetten, terwijl ze er ook juist voor je zijn. Tevens vinden sommigen dat de ‘zenuwslopende’ muziek niet veel goeds doet voor het programma.

Taboedoorbrekend

Maar er klinken ook reacties van mensen die er juist veel van opsteken. ‘Daar slaat #TYGO de spijker op z’n kop. Eerst de persoon leren kennen en dan pas kijken naar een diagnose. Want hoe goed kan je iemand helpen als je de persoon niet kent? De diagnose is geen blauwdruk’, klinkt het.

#TygoInDePsychiatrie kippenvel! Wat een mooi, integer en eerlijk programma, taboe doorbrekend. Aanrader! — Haarlemse (@JuffrouwH) December 5, 2019

Etiketten plak je op flessen, niet op mensen… Bedankt voor je openheid @JasonErvD. Niet makkelijk om je zo kwetsbaar op te stellen. Respect!#TygoInDePsychiatrie Goed programma! @TygoGernandt1 pic.twitter.com/nOsQTtLp7Y — Tommie in de zorg (@tommieniessen) December 5, 2019

Daar slaat #TYGO de spijker op z’n kop. Eerst de persoon leren kennen en dan pas kijken naar een diagnose. Want hoe goed kan je iemand helpen als je de persoon niet kent? De diagnose is geen blauwdruk #TygoInDePsychiatrie — tv_chat (@tv_chatting) December 5, 2019

#Tygo

Half Twitter staat op z’n achterpoten, want waar de een roept dat het programma de hulpverleners tekortdoet, zijn anderen het meer dan eens dat je bij een diagnose voor de leeuwen wordt gegooid. Wat denk jij? Je kunt de aflevering online terugkijken.

