Kijkers kunnen actie met ananas op 'winnaarseiland' niet waarderen

De aflevering van zondag 27 oktober van Expeditie Robinson: waar we het over hebben? Een eetproef die iemand de expeditie kost, verstopte ananassen en natuurlijk de tanden.

De nieuwe aflevering zorgt weer voor veel commotie op Twitter.

Advertentie

Kijkers hebben te doen met Kim Kötter, die niet in staat was om tijdens de eetproef een ei met een volgroeid embryo erin op te eten. Hierdoor gaat Mariana door. En daar wordt veel over gesproken:

Maar je kan zeggen wat je wilt maar mariana speelt het SOLO spel wel echt goed ( vind ik ) #ExpeditieRobinson — brechtje (@brechtjedem) October 27, 2019

Dan mogen uiteindelijk Tim en Eva naar winnaarseiland. Daar zit Hugo op hen te wachten. Maar, hij denkt, als hij het bootje ziet aankomen, dat hij beter zijn ananas kan verstoppen. Hij wil zijn fruit duidelijk niet delen met de anderen. Dat valt bij kijkers niet in de smaak:

Bekentenis.

Dit doe ik met mijn chocolade als ik mijn vriend thuis hoor komen. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/KwSSIEQDXs — Femke T. (@F_MK__T) October 27, 2019

Uiteindelijk moet Calvijn de expeditie verlaten. Dat komt doordat Fien een bondje op heeft gezet. Kijkers vinden het jammer dat de fanatieke jongen moet stopen met het spel.

Aww Kalvijn, zo onterecht er uit gestemd……#ExpeditieRobinson — Demi (@Demi53326032) October 27, 2019

Fien, die kleine opdonder is de grootste bitch van heel de expeditie #expeditierobinson — flip (@flippo2243) October 27, 2019

De teleurstelling is ook in Kaj’s ogen te zien #ExpeditieRobinson — Taliet_Reageert (@Taliet_Reageert) October 27, 2019

Maar ja, dan blijven er altijd nog de witte tanden van Thomas Berge over. Daar kunnen kijkers grappen over blíjven maken:

Als Thomas ooit een crimineel wordt krijgt hij geen balkje op zijn ogen maar op zijn mond…anders herkent men hem nog.. Met je lichtgevende tanden😂#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/jQsMNw07CX — Starbuck (@starbuck68) October 27, 2019

Zijn er stranden op de wereld, zo wit als de tanden van Thomas? #ExpeditieRobinson — Maarten Vos (@MPV___) October 27, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Twitter