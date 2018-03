Kijkers klagen over 'depressief' laatste seizoen 'Dokter Deen'

In de eerste afleveringen van het laatste seizoen van Dokter Deen gaat het er heftig aan toe. Spannend, zou je zeggen, maar daar zijn veel kijkers het niet mee eens. Eerdere seizoenen kon er met name gelachen worden tijdens de afleveringen, maar dat zit er dit seizoen niet bij. “Je wordt er alleen maar depressief van.”



Het was lang wachten op het nieuwe – en tevens laatste – seizoen van de hitserie Dokter Deen. Maar tot nu toe zijn de fans niet echt tevreden. De serie speelt zich af op het waddeneiland Vlieland. Bewoonster en huisarts Maria Deen (Monique van der Ven) is de rots in de branding voor alle eilandbewoners. Alleen gaat er dit keer wel erg veel mis op het eiland. Volgens kijkers overlijdt het ene na het andere personage en wordt iedere aflevering depressiever.

Drama

Voorheen kon er vooral gelachen worden om de bewoners van Vlieland, maar tegenwoordig is het alleen maar drama. Ook in de aflevering van gisteravond, en daar waren de fans niet zo blij mee. Ze vinden het vooral zonde dat deze mooie, grappige serie zo moet eindigen.

#dokterdeen altijd heel snel met een trauma heli, maar bij oom Jan? Geen brancard klaar om m op te leggen? wel beetje raar dat verhaal…. — Roelof Veenbaas (@roelof_v) March 15, 2018

Een en al treurigheid in #dokterdeen

Jammer vind ik dat. — Antoinet (@Aasje) March 15, 2018

Wat is #dokterdeen tegenwoordig een depri-serie zeg! Eerdere seizoenen veel luchtiger en meer humor .. — Inge (@Ingeploegaert) March 15, 2018

ik heb echt het idee dat voor het einde van dit seizoen alle personages van dokter deen dood zijn, echt stressvol — sabean (@hisnameismendel) March 15, 2018

Ze hadden deze #dokterdeen beter kunnen eindigen met het noemen van het telefoonnummer van de Stichting Korrelatie voor nazorg. Wat een depressiviteit allemaal! pic.twitter.com/cdxmfqkQYQ — Elsschot (@marcelbar8) March 15, 2018

Je wordt er niet vrolijk van! 😳 — Roos🌸 (@Roos_m46) March 15, 2018

Ja hoor, die zoon wordt volgende ook al dodelijk besmet. Stuk voor stuk gaan ze. #dokterDeen — JolandavanHeijningen (@jeeveehaa) March 15, 2018

Was dit niet ooit een feelgood serie? De scenarioschrijver had een kutjaar, denk ik. #dokterDeen — JolandavanHeijningen (@jeeveehaa) March 15, 2018

Wel een hoop drama voor zo’n klein eiland #dokterdeen — Hans Hegeman (@HansHegeman) March 15, 2018

