Kijkers 'Leef je droom' hebben massaal te doen met de kinderen uit emigrerend gezin

Een half miljoen mensen keek zaterdagavond naar Leef je droom, een programma waarin Britse stellen die naar een ander land vertrekken worden gevolgd. Daniel en Deborah Brooks waren dit keer aan de beurt. Samen met hun 3 kinderen vertrokken ze naar Bali.

De familie Brooks had nogal wat plannen: ze wilden een totaal ander leven. Ontsnappen aan het moderne leven en overleven zonder geld, net als elk ander wild dier, zoals ze het omschreven. En dus vertrokken ze, zonder plannen, naar de jungle van Bali. Hun nog kleine kinderen Oliver, Hazel en Heather-Blue gingen uiteraard mee.

Daniel en Deborah zagen het helemaal zitten: hij was natuurbeheerder van beroep, dus zou zich storten op het bouwen van een huis met materialen die de natuur hem zou geven. Bovendien zouden ze elke dag kunnen snorkelen en op het strand kunnen liggen. Je raadt het al: het werd alles behalve dat.

Extreem weer

Het begint al slecht: na aankomst in Ubud worden ze, met spullen en al, aan de kant van de weg gezet, waarna ze op zoek moeten naar een (dure) slaapplek. De volgende dag trekken ze eropuit, zonder plan. Daniel had van tevoren contact gehad met ene Brad, een Australiër die in de jungle huisjes verhuurt en het gezin een stukje grond had aangeboden. Ze besluiten hem op te zoeken.

Eenmaal aangekomen zijn ze optimistisch, al is Brad sceptischer. “Het weer kan hier extreem zijn. Vorige week is het dak van dit huis gewaaid”, vertelt hij hen. Bovendien vraagt hij zich af hoe ze denken te overleven. “Naar de jungle komen met 3 kinderen? Geen idee hoe ze dat zonder geld willen doen.”

Onverantwoord

Het gezin laat zich niet afschrikken en gaat vol goede moed en met 1200 euro op zak aan de slag. Maar al snel komt het met bakken uit de hemel. Wat blijkt: ze zijn midden in het regenseizoen gearriveerd. 6 weken later is het eindelijk droog. Het huisje waarin ze tijdelijk mochten slapen, hebben ze verlaten. Ze blijven optimistisch, al begint het avontuur zijn tol te eisen. Ze slapen in tenten, wat ze beginnen te merken aan hun lichamen, en de kinderen beginnen moe te worden.

4 maanden na hun aankomst zijn hun plannen vastgelopen. Ze zijn blut, moeten in de natuur op zoek naar voedsel en zijn lichamelijk op. Met hulp van vrienden en familie, die 350 euro hebben overgemaakt, kunnen ze gelukkig nog wel het huis afmaken. Toch komen ze tot de conclusie dat het niet meer gaat. Ze besluiten naar Toscane te verhuizen, waar Deborah vandaan komt.

Eind goed, al goed, zou je zeggen. Toch houden kijkers een slecht gevoel over aan de aflevering. Vooral het feit dat je 3 kinderen meeneemt naar de jungle zonder plan of geld, vinden ze nogal naïef en onverantwoordelijk.

Ik ben stupéfait. Ik vertrek en Bear Grills in één. #leefjedroom pic.twitter.com/s7rZeayC1y — 🍒 Mevrouw Maas 🍒 (@Mevrouw_Maas) 22 juni 2019

Oke, een stel idioten met 3 jonge kinderen vertrekt zonder geld en plan naar Bali om in de jungle een huis te bouwen? #leefjedroom — Wil Hoekstra🍀 (@WilHoekstra) 22 juni 2019

Je kinderen horen je droom te zijn. Die moeten jou droom niet volgen. #GrowUp

#leefjedroom — Acaena buchananii 🌹 (@stekel_nootje) 22 juni 2019

#leefjedroom Ze krijgen nooit een visum zonder geld, totaal ondoordacht dit en onverantwoord t.o.v je kinderen. — Kashmir (@MoiraMoira_) 22 juni 2019

Vind het zielig voor die kinderen, dat die ouders niet wijzer zijn… #leefjedroom — Jet van Boven (@hade038) 22 juni 2019

Onverantwoordelijk setje, 3 kinderen, midden in het regenseizoen, nauwelijks geld, onvoorbereid, mazzel met die Australiër, #leefjedroom #zijlieverdanik — joklve (@joklve) 22 juni 2019

Met 1400 euro en drie kleine kinderen naar Bali vertrekken om zonder geld te leven. Hoe onbenullig kun je zijn? #leefjedroom — sjoes 🌷 (@sjoes) 22 juni 2019

Wat een onverantwoord idee om met zo weinig geld in Bali met 3 kinderen te gaan wonen. Totaal niet over nagedacht. Ze wisten zelfs niet dat het regenseizoen daar was. Hoe dom kun je zijn. #leefjedroom — Caat (@Caatje6519) 22 juni 2019

Bron: Avrotros. Beeld: iStock