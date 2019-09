Kijkers leveren commentaar op presentator Tijl Beckand bij Dancing With the Stars

Gisteren keken 801.000 mensen naar de dansende sterren op RTL 4. Maar niet iedereen kon de presentatie van het programma waarderen.

Zo leveren veel kijkers kritiek op Tijl Beckand.

Zo vallen zijn grappen niet in de smaak en vinden ze het opvallen dat hij geen presentator van nature is.

Tijl Beckand is van oorsprong geen presentator en dat merk / zie je… #DancingWiththeStars — Erik Tichem (@eriktichem) September 14, 2019

Deelnemer Samantha Steenwijk is populair onder de kijkers en haar dans wordt dan ook massaal ‘de mooiste van de avond’ genoemd.

En dan hebben de kijkers ook nog een tip voor het programma. Ze hopen namelijk dat niemand minder dan Martien Meiland volgend jaar meedoet. Of de wijn-expert uit Frankrijk daar voor te porren is, is nog maar de vraag natuurlijk.

Volgend jaarmoet hij echt mee doen #DancingWiththeStars pic.twitter.com/s4EazPzvXJ — Michael Elsinga (@elsinga86) September 14, 2019

De winnaar van de televisieavond op de zaterdag is wederom Beste Zangers op NPO 1. Het zangprogramma, waarin metalzangeres Floor Jansen gisteravond centraal stond, trok maar liefst 1,1 miljoen kijkers.

Bron: Twitter. Beeld: ANP