Kijkers ‘Love is in the air’ verbazen zich over dít fragment

In Love is in the air helpt Robert ten Brink mensen wiens familieleden in verre landen wonen en die elkaar op de een of andere manier niet zomaar kunnen opzoeken.

Dit keer willen Abe en Mirjam dolgraag met hun dochters naar Zuid-Afrika afreizen om Christine, de moeder van Abe, op te zoeken. Christine is namelijk ernstig ziek, maar het gezin van Abe en Mirjam moet haar helaas op afstand steunen. Robert neemt het gezin mee naar Kaapstad.

(Schoon)moeder

Kijkers zijn verbaasd over het moment dat de familie hun (schoon)moeder weer ziet. Mirjam is de eerste die Christine een knuffel geeft en dat schiet bij de kijkers in het verkeerde keelgat. Ze vinden het gek dat Mirjam haar man niet eerst zijn moeder laat omhelzen. Het is tenslotte zíjn moeder.

Omhelzing

“Schandalig dat mevrouw eerst zelf haar schoonmoeder omhelst, in plaats van bescheiden een stap naar achteren te doen en haar man zijn eigen moeder te laten omhelzen” en: “En nou laat ze haar man ook niet eerst zijn moeder omhelzen”, klinkt het dan ook gelijk op Twitter. Verder vonden ze het wel een mooie en ontroerende aflevering.

En nou laat ze haar man ook niet eerst zijn moeder omhelzen #raar #liita — Monique (@Monique_73) July 5, 2020

Schandalig dat mevrouw eerst zelf haar schoonmoeder omhelst !! in plaats van bescheiden een stap naar achteren te doen en haar man zijn eigen moeder te laten omhelzen… #liita — Mel (@melaliya) July 5, 2020

En dan maar volhouden dat ze niet weten waarvoor ze komen. #LIITA #Beetjedoorzichtig — Ralf Venink (@TV_Kritisch) July 5, 2020

Ik zit me er nét over op te vreten. Hou je waffel, hij vroeg het niet aan jou! (Gold trouwens voor elke vraag die gesteld werd. Binnen 3 lettergrepen zat dat wijf er weer tussen) #LIITA — Ralf Venink (@TV_Kritisch) July 5, 2020

Bron: Love is in the air, Twitter. Beeld: Nick van Ormondt | RTL