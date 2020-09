Kijkers lovend over bijzondere eerste aflevering van ‘Beste Zangers’

Donderdagavond startte het nieuwe seizoen van Beste zangers. Met artiesten als Stef Bos, Diggy Dex en Suzan & Freek beloofde het weer een bijzonder seizoen te worden. De eerste aflevering heeft dat alleen maar bevestigt.

De kijkers zijn betoverd door de artiesten.

Beste zangers

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen wordt liefdeskoppel en artiestenduo Suzan & Freek in het zonnetje gezet. Hun mede-artiesten gaven het duo een serenade met hun favoriete nummers. De kijkers waren erg onder de indruk van wat er allemaal werd gezongen. Veel Beste zangers-deelnemers maakten de lievelingsnummers van Suzan & Freek zo eigen, dat ze ze vertaald hadden. Zo brachten Milow en Wulf een Engelse versie van Als het avond is en Blauwe dag. Diggy Dex maakte op zijn beurt een Nederlandse versie van Road trippin’, een nummer dat erg speciaal is voor Suzan & Freek. Miss Montreal zong in dialect voor het koppel en Tabitha ging over op het Spaans. Stef Bos wist het duo dan weer tot tranen te roeren met Lied voor niemand anders, dat hij als geen ander in het Nederlands wist over te brengen.

Complimenten

Suzan & Freek waren zichtbaar onder de indruk van alle nummers. Met hier en daar een traan, een dansje en continu kippenvel, was het een geslaagde avond. Ook de kijkers waren lyrisch over de opening van het nieuwe seizoen. Op Twitter stroomde de complimenten voor de artiesten binnen.