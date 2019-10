Beste zangers bezorgt ons regelmatig kippenvel. Maar kijkers waren zaterdagavond extra lyrisch over het duet van Henk Poort en Floor Jansen.

De operazanger en metalzangeres zongen samen Phantom of the opera. En dat deden ze bizar goed. Niet alleen hun collega’s op de bank stuiterden op en neer. Volgens sommige kijkers zette het duo het beste optreden in de geschiedenis van Beste zangers neer.

Wauw is nog te weinig…#FloorJansen & #HenkPoort wat een finale

Ik vergat gewoon even adem te halen 🎶#DeBesteZangershttps://t.co/E9aERWuvlu — Brenda Rosendahl (@AtelierCreaRose) October 12, 2019

Tot tranen geroerd door Phantom of the Opera door @FloorJansen_ en Henk Poort. We zapten er toevallig langs, maar ben echt van m’n apropos… #bestezangers — Tamara ✨ (@tammscholten) October 12, 2019

Ze kunnen dit programma beter opdoeken, want iets beters dan Henk Poort & @FloorJansen_ die Phantom Of The Opera zingen, komt er dus nooit meer… #debestezangers — Lisa🌈 (@AltenEarp) October 12, 2019

Floor, Floor, Floor, Floor, Floor niet normaal zo goed, heb met open mond gekeken en vooral geluisterd. #phantomoftheopera #bestezangers — Mir 💖 (@mboschnl) October 12, 2019

Floor voelt zich maar wát gevleid door alle complimenten:

Nu al nummer 1 op iTunes met #phantomoftheopera!!!! De avond is nog niet over! — Floor Jansen (@FloorJansen_) October 12, 2019

Dankjewel!! — Floor Jansen (@FloorJansen_) October 12, 2019

Je kunt het optreden hieronder terugkijken:

Duetten

Het was de finale van Beste zangers 2019. Daarin kiezen de deelnemende zangers zelf uit met welke collega ze graag een duet willen zingen. En zo geschiedde bijvoorbeeld dat Samantha Steenwijk en Tim Akkerman samen Cose della vita zongen, Floor Jansen en Tim Akkerman Shallow ten gehore brachten en Emma Heesters samen met Henk Poort het operanummer Vivo per lei van Andrea Bocelli en Giorgia coverde. Ook die optredens konden rekenen op de nodige lof van kijkers.

Oh mensen, ik krijg kippenvel van het duet tussen Tim Akkerman en Floor Jansen. Fantastisch. #bestezangers — Danielle Spoelstra (@scriptgirlnl) October 12, 2019

#debestezangers DIT IS ALLER ALLER ALLER BESTE AFLEVERING OOIT! Dank jullie wel!😍😍😍😍😍😍😍 — Beatrice/ Amsterdam (@RozepinkbettyB) October 12, 2019

Je kunt alle duetten hier terugkijken.

