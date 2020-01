De show Adem in, adem uit van cabaretier Jochem Myjer was woensdagavond te zien op tv. Kijkers zijn laaiend enthousiast over de grappenmaker.

De voorstelling was woensdagavond te zien bij SBS6 en het was een groot succes. Bijna 1,2 miljoen kijkers zaten op Nieuwjaarsavond naar de grapjes van Jochem te kijken en de reacties op social media zijn erg lovend.

Advertentie

Slappe lach

Kijkers vinden het een een heerlijk begin van 2020. Lachend het nieuwe jaar in. “Overtreffende trap van grappig”, klinkt het op Twitter. En: “Ik heb nog nooit zo hard gelachen om een tv show.” Wat de kijkers vooral heel knap vinden, is dat de show onwijs grappig, maar tegelijkertijd ook ontroerend en emotioneel is. “Alles klopt.”

Reclameblokken

SBS6 besloot om tijdens de hele show maar één keer een reclameblok in te lassen en ook dat konden de kijkers waarderen. “Geweldig genoten en maar een keer reclame, ook lekker” en “Ik had bij SBS6 om de haverklap reclame verwacht, maar dat was gelukkig niet zo. Super!”, schrijven kijkers op social media.

#jochemmyjer geweldig genoten en maar 1 keer reclame ook lekker👍🏻👍🏻👍🏻 — Leon Touw (@LeonTouw) January 1, 2020

Bijna nicotine gebrek opgelopen door slechts een eenmalige reclame onderbreking. Het kan dus wel @SBS6 👍

#jochemmyjer — Sjaak 🇳🇱 (@Ssjaak) January 1, 2020

Hier ook, dat is gewoon kunst! Jochem kan gewoon heel Nederland de slappe lach bezorgen! Maar ook ontroerend! Oja, ik kan nu ook imiteren 😇🤣 #jochemmyjer #ademinademuit — Marijke van Slooten (@Tweet_Madbo) January 2, 2020

Wat een fantastische show #jochemmyjer! Als oudere man moet ik dit nog wel een plekje geven.. 😂😂 #groteklasse — Jan de Groot (@JDG10) January 2, 2020

Heel bijzonder dit, werkelijk de enige negatieve reactie die ik lees, al gaat het niet eens over #jochemmyjer zelf maar over instellingen van de tv ? — Sanne schrijft ‘Oorlog aan de Overkant’ (@SanneSchrijft_) January 2, 2020

Zoals alleen @jochemmyjer dat kan: je over de grond laten rollen van het lachen en aan het eind van de show bijna moeten huilen omdat alles samen komt en het zo mooi en emotioneel is. Wàt een held! Wàt een genie! Wàt een gave show! 🙏❤ #jochemmyjer #ademinademuit — Ik vind er graag iets van (@1012AB) January 1, 2020

Wat een show, wat een cabaretier! Jochem Myjer is voor mij toch echt wel de beste ‘cabaretier-meneer’😉 @jochemmyjer bedankt dat je jou talent met ons deelt! #ademinademuit #nogeentjedannogeentjedan — MelanievB (@BMelaniev) January 1, 2020

Ik heb nog nooit zo hard gelachen om een tv show. Heerlijk! 😂😂 #JochemMyjer — Marco – TechTime ⚙️ (@MarcoHazendonk) January 1, 2020

Kudos voor @SBS6, die tijdens de zalige show van #jochemmyjer slechts één reclameblok hebben uitgezonden. Hoe fijn was dat!! Gierend van de lach het nieuwe jaar in. — Gerty (@mwoahgertjeee) January 1, 2020

Hardop lachen en een stille traan… Lieve @jochemmyjer diepe buiging voor jou! #JochemMyjer — Esther Spierdijk (@estherspierdijk) January 1, 2020

Adem in adem uit #jochemmyjer Hij is de beste! GENOTEN pic.twitter.com/NJHAJWMM0X — Lilian Hulzebos🍁 (@LilianHulzebos) January 1, 2020

Wat een heerlijk begin van het nieuwe jaar! Bedankt #jochemmyjer GRANDIOOS👏 — Arsjc (@wfvgh) January 1, 2020

Op Instagram en Twitter bedankt Jochem Myjer alle kijkers voor de hartverwarmende reacties.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️☺️☺️☺️☺️ #ademinademuit Een bericht gedeeld door Jochem Myjer (@jochemmyjer) op 1 Jan 2020 om 2:19 (PST)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: ANP