Kijkers lyrisch over spetterend duet in ‘The Masked Singer’

Wie zijn toch die Vos, Zebra, Neptunus en de Panter? Het was een vraag waar maar liefst 3,86 miljoen kijkers het antwoord op wilden hebben en ze kregen waar voor hun geld: de finale van ‘The Masked Singer’ was er namelijk eentje om niet snel te vergeten.

Voor het duet tussen de uiteindelijk winnaar (Neptunus) en de kandidaat die op de tweede plek eindigde (de Vos) sprong er voor veel kijkers uit.

Neptunus wist elke aflevering iedereen weer te verbazen met zijn prachtige stem én spetterende optredens. Toch vond iedereen het nog knap lastig om te raden wie er nu in dat pak zat. De winnaar van ‘The Masked Singer’ 2020 bleek echter niemand minder dan de Volendamse zanger Jan Dulles te zijn. De leadzanger van de 3JS volgde operazangeres Tania Kross op, die vorig jaar als de robot het eerste seizoen van ‘The Masked Singer’ won.

Tweede plek

Ook de optredens van de Vos vielen bij veel mensen in de smaak, dus het was niet zo heel gek dat de Vos uiteindelijk samen met Neptunus overbleef. Het duet dat de twee ten gehore brachten zorgde bij veel kijkers voor kippenvel en de Vos deed qua stem zeker niet onder voor Jan Dulles. Maar wie zat er nu in dat vossenpak? Het bleek niemand dan actrice Noortje Herlaar te zijn, die er uiteindelijk met de tweede plek vandoor ging.

In ‘Beau’ deden Noortje en Jan hun duet nog eens dunnetjes over en het duurde niet lang voordat de lyrische reacties op Twitter binnenstroomden. Veel mensen zijn van mening dat de twee hun duet op cd moeten gaan uitbrengen:

Het seizoen van #TheMaskedSinger zit erop! Jan Dulles is de winnaar en hij zong samen met @noortjeherlaar het nummer ‘River Deep, Mountain High’, om het seizoen écht af te sluiten! #BEAU pic.twitter.com/Nye869OwOX — BEAU (@BeauRTL) November 13, 2020

Kan Jan een eigen album in het engels opnemen please! Hoe goed is dit dan!!! Sowieso zou het vet zijn als het finale nummer met @noortjeherlaar uitgebracht gaat worden. #bijzonderknap #TheMaskedSinger #3js @3js — Tamara Schuurman (@Tsabina1407) November 13, 2020

Brengen jullie dit nummer uit? River deep mountain high #TheMaskedSinger — Pikey69 (@MartijnSiebers) November 13, 2020

Kunnen die 2 ajb even samen een cdtje opnemen? 🤩

Dit is goddelijk voor mn oortjes! Jan Dulles & Noortje Herlaar.

River deep.. mountain high! 🥰 #themaskedsinger #beau #rtl4 — Mariska (@MariskaP89) November 13, 2020

Zorgeloosheid in coronatijd, #TheMaskedSinger. Geweldige stem Jan Dulles, idem @noortjeherlaar – maar wat ook moet gezegd: wat ‘n vaardige, amusante, scherpe presentatie @RubenINicolai — Cornald Maas (@cornaldm) November 13, 2020

Andere onthullingen

Naast Jan Dulles en Noortje Herlaar werd ook de identiteit van de panter (Nicolette van Dam) en de zebra (cabaretier Najib Amhali) onthuld.

Bron: RTL, Twitter. Beeld: RTL