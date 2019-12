Kijkers 'Maestro' weten het zeker: déze deelnemer gaat het seizoen winnen

In Maestro was zondagavond te zien hoe Monic Hendrickx, Tatum Dagelet en Lucas Hamming in de halve finale waren beland. Dat betekende dat de lat behoorlijk hoog lag, maar dat leek voor één kandidaat géén probleem te zijn.

De energieke Tatum Dagelet kreeg namelijk niet alleen een staande ovatie van de jury in het programma, maar ook van de kijkers thuis.

De wereld over

De kandidaten gingen voor de 6e aflevering van het programma aan de slag met muziekstukken van over de hele wereld. En om zich helemaal in te kunnen leven in het muziekstuk, brachten ze een bezoekje aan het betreffende land. Dat resulteerde in 6 prachtige stukken, met onder andere het melancholische van Rusland, het temperament van Italië en het zwierige van Oostenrijk.

#formidabel

Tatum liet de mensen in de zaal en de kijkers kennis maken met Oostenrijk en Argentinië. Vooral haar Argentijnse avontuur sloeg aan en kreeg daarvoor maar liefst 3 tienen (wat ze bezegelde met een dikke knuffel voor Frits) en behaalde daarmee een totaal van 53 punten, tegenover de 47 van Monic Hendrickx en 50 van Lucas Hamming. En met die puntenverdeling, lijken de kijkers het maar wat eens te zijn. ‘Tatum gaat gewoon winnen hè?’, klinkt het op Twitter.

👏 Een staande ovatie van de jury en 3x tien punten voor Tatums versie van ‘Danza final’ uit Estancia van componist Ginastera. Welke dirigent in spe was jouw favoriet vanavond? #Maestro pic.twitter.com/w2j0BcNFGY — Maestro (@avrotrosmaestro) December 1, 2019

Een genot om naar dirigente @tatumdagelet te kijken.. Zo goed

Zo veel energie Staande ovatie#Maestro — audrey (@Braafheidzelve) December 1, 2019

Nee @tatumdagelet is absoluut de beste vanavond #Maestro — Tiemen Jan van Dijk (@TiemenJan) December 1, 2019

Wow!!!!! Tatum Dagelet dirigeert werkelijk formidabel!! Geweldig om te zien! #Maestro — René (@ReMu33) December 1, 2019

Tatum Dagelet is na een waanzinnig optreden zo blij met haar drie tienen dat ze ongeveer bovenop Frits Sissing springt. 😂 #maestro pic.twitter.com/Cb45enWB5B — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) December 1, 2019

Tatum gaat gewoon winnen hè? #maestro — Minke (@M_nke) December 1, 2019

Whoa Tatum in #maestro … hier staat de toekomstige winnaar! — Roos (@Salsalady) December 1, 2019

Finale

Geen van de deelnemers belandde in de gevarenzone en nemen ze punten mee naar de volgende aflevering. Daarin horen ze wie er rechtstreeks door gaat naar de finale. Nog maar 2 afleveringen, wie denk jij dat zich zal kronen tot de beste dirigent van dit seizoen? Je kunt de aflevering online terugkijken.

Actrice Monic Hendrickx dirigeerde ook deze aflevering weer geweldig. Spannend vond ze het waarschijnlijk wel, aan Libelle TV vertelde ze achteraf: “‘Maestro’ is het engste wat ik ooit gedaan heb”:

Bron & beeld: Twitter, AVROTROS