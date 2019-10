Kijkers 'Maestro' huilden van het lachen vanwege dít fragment

In het nieuwe seizoen van Maestro strijden opnieuw 8 bekende Nederlanders om de titel ‘Maestro‘. Kijkers moesten vooral heel hard lachen om de vuurdoop van cabaretier Stefano Keizers.

De 8 BN’ers gaan de uitdaging aan om zich in 8 weken tijd te ontwikkelen tot dirigent van het Orkest van het Oosten. Wekelijks worden ze beoordeeld door een jury, bestaande uit: dirigent Vincent de Kort, violiste Isabelle van Keulen en contrabassist Dominic Seldis.

Zonder voorkennis

In het nieuwe seizoen nemen rapper Lange Frans, cabaretier Stefano Keizers, actrice Monic Hendrickx, presentatrice Natasja Froger, cabaretier Jörgen Raymann, actrice en presentatrice Tatum Dagelet, singer-songwriter Lucas Hamming en presentatrice Ria Bremer het tegen elkaar op. In de allereerste aflevering van zondagavond mochten de kandidaten zonder enige voorkennis ‘op de bok’ laten zien wat ze konden. Dit zorgde uiteraard voor hilarische beelden.

Niet droog

Vooral bij cabaretier Stefano Keizers kunnen de kijkers het niet droog houden. Zo hard moeten ze lachen om zijn kunsten. Ze hebben namelijk nog nooit een kandidaat zo enthousiast zien dirigeren. Zelfs het publiek en de orkestleden liggen dubbel van het lachen. Op Twitter gaat het dan ook nergens anders meer over. “Zo moet het dus niet” en “Een erg hilarisch begin van het seizoen. Ik heb gelachen en genoten!”, klinkt het op Twitter.

Benieuwd naar het hilarische fragment? Bekijk het hieronder:

Ik lig gewoon in een deuk #Maestro ik vind het een geweldig programma, en met de jury is het nog leuker dat commentaar is hilarisch 😂😂😂

— Gertje (@Gertje6905) October 27, 2019