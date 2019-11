Kijkers 'Maestro' snappen bij déze deelnemer niets van de punten

Het nieuwe seizoen van Maestro is week na week een waar kijkcijferkanon. Ook zondagavond zaten er weer 1,8 miljoen mensen aan de buis gekluisterd. Maar ze waren het met de punten voor 1 deelnemer niet helemaal eens.

In het muziekprogramma strijden 8 bekende Nederlanders om de titel ‘Maestro’. In 2 maanden gaan de BN’ers de uitdaging aan om zich tot heuse dirigent te ontpoppen. Wekelijks studeren ze een muziekstuk in, dat wordt beoordeeld door een deskundige jury.

Advertentie

Kwartfinale

Zondagavond waren er nog 4 kandidaten over: cabaretier Stefano Keizers, actrice Monic Hendrickx, actrice en presentatrice Tatum Dagelet en singer-songwriter Lucas Hamming. De kwartfinalisten mochten deze week 2 stukken dirigeren, waarvan er eentje een beroemd koorstuk uit een opera is.