Kijkers vinden ‘MAFS: second chance’ erg op ‘BZV’ lijken

In Married at first sight: second chance proberen oud-kandidaten Milly, Marcel en Maxime opnieuw de liefde te vinden. De kijkers thuis vinden het programma verdacht veel lijken op Boer zoekt vrouw.

Maar dan natuurlijk zonder boeren. Maar wél met speeddate en een soort logeerweek.

Advertentie

Speeddate

Hoewel ze in Married at first sight meteen met hun ‘ideale partner’ moesten trouwen, krijgen Marcel, Milly en Maxime in dit nieuwe programma uitgebreid de kans om zélf op zoek te gaan naar de liefde. Zo was in de 2e aflevering maandagavond te zien hoe de 3 kandidaten zich voorbereidden op hun eerste speeddate met de singles.

Vóór die eerste ontmoeting, kregen ze van alle single mannen en vrouwen eerst de stem te horen. Alleen pakte dit niet altijd even goed uit…