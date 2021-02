Dinsdagavond was het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Married at first sight. Het pasgehuwde stel Mick en Daisy ging op huwelijksreis, maar de romantiek was ver te zoeken.

Sommige kijkers spreken zelfs van ‘de grootste mismatch’.

Black-out

Na elkaar het ja-woord te hebben gegeven, stappen Mick en Daisy in het vliegtuig voor hun huwelijksreis naar Albufeira. In de aflevering van dinsdagavond slentert het pasgetrouwde stel door de smalle straatjes van de Portugese stad. Het is de perfecte setting voor een romantische wandeling, maar dat geldt niet voor Mick en Daisy. Al op de eerste dag van de huwelijksreis, lijkt Mick een ‘black-out’ te hebben.

Besluiteloosheid

Daisy geeft aan dat ze vindt dat Mick maar weinig interesse toont. Zij stelt hem om de haverklap vragen, maar hij vraagt niks terug. Bovendien vindt hij alles maar prima, terwijl Daisy juist een man nodig heeft die het initiatief neemt. De besluiteloosheid van Mick werkt op haar zenuwen. Nadat ze een restaurantje verlaten en verder het oude stadje in willen trekken, barst er dan ook een kleine bom bij Daisy.

Ruzie

De twee hebben geen duidelijk plan. Daisy vraagt aan Mick welke kant ze op moeten, maar die weet het ook allemaal niet meer. “Zeg gewoon als ik je wat vraag… geef gewoon effe één antwoord”, zucht Daisy. “Wat boeit het als we links of rechts lopen, áls we maar lopen.” Mick krijgt het benauwd en antwoordt alleen maar met: “Ik weet het ook niet!”

Drama

Het loopt uit op een regelrecht drama en het stel is al snel uitgesproken. Mick voelt zich geïntimideerd door Daisy, waardoor hij maar geen indruk op haar kan maken. Hij raakt steeds in paniek en blokkeert. Tot ongenoegen van Daisy. “Ik denk dat als ik nu aan hem vraag: wil je een waterijsje of softijsje dat ik een heel verhaal krijg, maar over anderhalf minuut nog niet weet of hij überhaupt ijs wil”, zegt ze later tegen de productie.

Eerste scheurtjes

De eerste scheurtjes in het verse huwelijk worden al snel zichtbaar. Enerzijds smullen de kijkers van alle drama, anderzijds vinden ze het erg sneu voor Mick. Ze hopen dat het koppel het oplost en dat het uiteindelijk alsnog goed komt. “Mick was heel zelfverzekerd maar daar is niets meer van over sinds het huwelijk”, klinkt het op Twitter. Wel zetten de kijkers vraagtekens bij de relatiewetenschappers die deze twee mensen aan elkaar hebben gematcht. “Maar even serieus. Hoe is dit een match? Dan is er toch gewoon bewust gematcht voor drama?”, reageert een kijker.

Vind het bijna zielig voor Mick. Daisy heeft wel gelijk met vragen stellen maar ze geeft hem ook echt cold shoulder. Echt zo agressieve houding. Kunt ook gewoon normaal zeggen. Heb liever dat je echt zegt wat je wil. Zoiets #mafs — Sam 🌍 be kind to yourself and others. Nox☇ (@SamHPTwi89) February 9, 2021

De enige match die Mick & Daisy hebben, is dat ze beiden uit Adam-Noord komen. Mag ik een hoera voor de relatiewetenschappers??!! 🤣🤣 #mafs — Wizzkid (@Wizzkidhsum) February 9, 2021

Wat een leuke stellen dit seizoen. Ik denk dat alleen Mick en Daisy het niet redden. De vakantie was al teveel. De rest doet er moeite voor #mafs — Sylvia (@SylviaBorgman) February 10, 2021

#mafs Die Mick…

Ja, jongen..als er iets onaantrekkelijk is voor een vrouw is het wel om als een onzekere kleuter achter haar aan te lopen, met ‘ik weet het niet, zeg jij het maar’.

Zo genant. Hij weet zich totaal geen houding te geven. — DutchDragon35 (@DutchDragon35) February 10, 2021

Mick was heel zelfverzekerd maar daar is niets meer van over sinds het huwelijk. #mafs — Dee (@DeeChica1) February 9, 2021

Maar even serieus, HOE is dit een match? #daisy #mick dan is er toch gewoon bewust fout gematcht om drama te maken? (Of iemand heeft gelogen) #mafs — Menno Hagendoorn (@MENNHAGE) February 9, 2021

Daisy doet misschien wat kattig, maar Mick heeft best wel een peper in zijn kont nodig #mafs — WUP🇬🇧 (@wup5) February 9, 2021

Mick als die meerkeuzen vragen moet invullen, “Vraag het aan Daisy,#mafs — . (@B020R) February 9, 2021

Wat zegt Mick nou? ‘Aan elkaar gewaagd qua gespreksstof’ ? Huh…Wat ongemakkelijk die twee😟 #mafs — Christa Oortman (@ChristaCm) February 9, 2021

#mafsnl Mick en Daisy is toch wel de grootste mis-match van alle seizoenen.. Wat zonde van zo’n leuke meid… 🙄 — Jasminvdberg (@jaspievdberg) February 8, 2021

Bron: MAFS, Twitter. Beeld: RTL.