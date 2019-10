Kijkers hebben medelijden met deelnemers 'Mr. Frank Visser doet uitspraak'

Donderdagavond was de seizoensfinale van het populaire programma Mr. Frank Visser doet uitspraak te zien. Deze heftige aflevering speelde zich af in het Friese plaatsje Minnertsga. Op Twitter laten kijkers weten vooral medelijden te hebben met de deelnemers.

De aflevering gaat over de 74-jarige Jaantje die door haar 84-jarige onderbuurman wordt beschuldigd van pestgedrag. Jaantje zou volgens haar buurman een ventilator in zijn plafond hebben laten installeren. Dit zou ze hebben gedaan om haar buurman te treiteren. Buurman Floor heeft naar eigen zeggen veel last van de bromtoon en de frisse wind door zijn huis, die volgens hem beide door de ventilator van Jaantje komen.

Valse beschuldiging

Wanneer presentator Viktor een kijkje gaat nemen bij Jaantje treft hij een klein ventilatortje aan dat onmogelijk zo’n harde bromtoon kan veroorzaken. Ook geeft Jaantje aan de ventilator heel weinig aan gehad te hebben en zegt ze de buurman helemaal niet te willen pesten. Ze vertelt dat de vriendin van de buurman een half jaar geleden is overleden en ze denkt dat hij daardoor een beetje in de war is.