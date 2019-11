Kijkers ergeren zich aan merkwaardige opmerkingen in 'Mr. Frank Visser rijdt visite'

Donderdagavond kon televisiekijkend Nederland genieten van een nieuwe aflevering Mr. Frank Visser rijdt visite. Daarin trok de Groningse Gitte een sexy stringbadpak aan. Dat stond de badjuffrouw niet zo aan, maar meneer Visser duidelijk wel.

De Visser-show wist om half 10 maar liefst 774.000 kijkers te bekoren. Dat komt natuurlijk deels door het charisma van meneer Visser, maar de sexy kleding van Gitte en haar man Leonard gooide ook hoge ogen.

Advertentie

Zwemmen

Haar badpak werd naar boven gehaald toen ze vertelde over de situatie. Gitte en haar man zwemmen namelijk graag in het zwembad van Veendam om in vorm te blijven. Toen Gitte met haar stringbadpak het zwembad uitklauterde, werd ze op haar vingers getikt. Het badpak werd niet toegestaan in het zwembad volgens de badjuffrouw. Iets wat Gitte en Leonard niet aanstaat.

Met eigen ogen zien

In zo’n situatie kun je 2 dingen doen: óf je trekt een ander badpak aan, óf je belt meneer Frank Visser. Het Groningse stel koos dus voor het 2e en beroept zich daarbij op artikel 1 van de grondwet. Als niet iedereen mag dragen wat hij/zij wil, dan is er sprake van discriminatie. Leonard legt in de aflevering uit: “Natuurlijk kan ze in een ander badpak zwemmen, maar ze moet vrij zijn om zelf te bepalen wat ze draagt.” Mr. Frank Visser is zéér geïnteresseerd in de situatie en wil Gitte toch even in het badpak zien – voor de zekerheid.

Reacties

Mr. Visser is er direct uit: de badjuffrouw was jaloers. Volgens Leonard is dat nu ook niet weer het geval, maar Gitte denkt dat dat best waar kan zijn. Daarbij vertelt ze dat als ze zo’n figuur zou hebben, ze zelf ook niet in zo’n badpak zou verschijnen. En dat staat de kijkers niet zo aan:

Dus…zij vind dat zij dit wel magvdragen want ze heeft een goed figuur maar…..als zij dat mag dragen,mag iemand met een zwaarder figuur dat ook dragen,dus want als dat dan niet mag,is dat weer dicriminatie van de vollere vrouw!#mrfrankvisser — Pieta 🚜🙋♀️🐕🎶❤🏛 (@PietaSpoelstra) November 21, 2019

Okeeee… Dus als je geen mooi en sexy figuur hebt, wat dat ook moge zijn, mag je blijkbaar niet in een string lopen? 🤔😬#mrfrankvisser — Marion 🙋♀️🐱💞 (@MariontBruggen) November 21, 2019

Wacht even, wie discrimineert hier nou? Je mag volgens haar alleen sexy gekleed gaan als je een (in haar ogen) goed figuur hebt? Beetje drammerig stel. #mrfrankvisser — ♪♫♪ Tier E. Lantijn ♪♫♪ 🐩 (@HennySmeenk) November 21, 2019

Kledingvoorschriften

Want discrimineren, dat is wat het zwembad doet volgens Gitte en Leonard. Waar eerst in de regels van het zwembad stond dat bezoekers verplicht waren om zwemkleding te dragen, stond er na de situatie met Gitte dat ‘strings niet zijn toegestaan’. Meneer Visser geeft toe dat zwembaden hun eigen kledingvoorschriften mogen vaststellen, maar vindt de ophef nogal overdreven.

Afloop met een sisser

Echter wilde het zwembad niet meewerken aan het programma en kan het stel nog maar 1 ding doen: een echt kortgeding aanspannen. Gaan ze het daadwerkelijk doen?

Je kunt de aflevering online terugkijken.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: SBS