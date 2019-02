Kijkers 'Met open armen' blijven na de uitzending met één vraag zitten

In Met open armen volgt Natasja Froger koppels tijdens hun lopende adoptietraject. Woensdagavond zagen we het verhaal van de Limburgse Romy en Boudewijn. Een ontroerend verhaal, maar toch blijven de kijkers met één vraag zitten.

Grote wens

Romy en Boudewijn wilden altijd al een groot gezin met veel gezelligheid, maar die droom spatte uit elkaar toen Romy niet zwanger kon worden. Een lang traject van ziekenhuizen en adoptieprocedures volgde. Na 14 jaar krijgen ze eindelijk goed nieuws en horen ze dat er twee kindjes uit Hongarije op ze wachten. Hun grote wens komt in vervulling: het stel wordt eindelijk papa en mama.

Advertentie

Onbeschrijflijk

Wanneer Romy en Boudewijn hun geadopteerde dochter Bernadett (4) en zoon József (3) voor het eerst ontmoeten rollen de tranen over hun wangen. Het was een heel bijzonder moment voor het stel. “Dan stroomt je hart over”, legt Romy uit. “Zoveel liefde, dat is onbeschrijflijk.”

Prangende vraag

Ook de kijkers waren ontroerd door het verhaal, al blijven ze wel met één vraag zitten. Want: waarom zou je de naam van je geadopteerde kinderen eigenlijk veranderen? De Hongaarse jongen heette eigenlijk József en het meisje Bernadett. Romy en Boudewijn hebben er bewust voor gekozen om de namen te veranderen, omdat ze de kinderen graag ook iets uit hun hart willen meegeven. Daarom krijgen de kinderen allebei een dubbele naam: Sjoerd József en Anne Bernadett. “Mochten ze te zijner tijd toch hun geboortenaam willen gebruiken dan kan dat gewoon”, geeft Romy aan.

Ingewikkeld

De meningen hierover zijn onder kijkers erg verdeeld. Het grootste deel vindt het toch een beetje vreemd. “Kindjes adopteren die al oud genoeg zijn om hun naam te weten en dan de namen veranderen”, zegt een kijker bijvoorbeeld. “Lijkt me best ingewikkeld voor zo’n kind, waarvoor alles al zo spannend en onbekend is.”

Of het nou je ‘eigen’ kind is of niet, als ouder vindt je het altijd het mooiste kind van de wereld#metopenarmen — YdoUcare (@Willllieeee) 20 februari 2019

Zucht…. wéér wordt kinderen hun roepnaam afgepakt. Vier en twee jaar oud! Maar joh, ze mogen er altijd later nog voor kiezen om hun geboortenaam weer te gebruiken… 😢 #metopenarmen — Eva Eising (@EvaEising) 20 februari 2019

14 jaar bezig om ouders te worden. En nu via adoptie toch ouders geworden. Wat is het mooi om die mensen zo intens gelukkig te zien #metopenarmen — Sarah Armstrong (@Sarmstr352) 20 februari 2019

Bijzonder om een koppel uit Eijsden, Zuid-Limburg dus, te zien in #MetOpenArmen. Zeker omdat ruim 30 jaar geleden ook mijn adoptie-ouders in Zuid-Limburg mij adopteerden vanuit India! ☺ — 🇳🇱 Jos 🇮🇳 (@Djozz1987) 20 februari 2019

Laten ze niet meer zien hoe het na een paar weken in Nederland gaat? #metopenarmen — nijntje1965 (@moontje1965) 20 februari 2019

De namen veranderen van adoptiekinderen vind ik eigenlijk echt niet kunnen… Ze hebben die namen niet voor niks gekregen. Maar goed. #metopenarmen — Wendy 🐥🌈🌻 (@JmosSavior) 20 februari 2019

We hebben ze nog nooit gezien… nee, maar wel al andere namen gegeven… #metopenarmen — Wilma (@wilma24_9) 20 februari 2019

Kindjes adopteren die al oud genoeg zijn om hun naam te weten en dan de namen veranderen. Lijkt me best ingewikkeld voor zo’n kind, waarvoor alles al zo spannend en onbekend is. #metopenarmen — 🦒 Rianne (@giraffineerd) 20 februari 2019

Prachtig programma, maar waarom leren de toekomstige ouders de moedertaal van de kindjes niet? Al zijn t maar een paar woorden… #metopenarmen #rtl4 — Annuska Tielen  (@crealisme) 20 februari 2019

Ah kom op zeg. Laat die kinderen toch hun eigen naam houden. 🙁 #metopenarmen — Patrice (@Patricekes) 20 februari 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL, Twitter. Beeld: ANP