Kijkers 'Miljoenenjacht' verbazen zich over mensen die bellen naar de thuiswinnaar

Helen uit Naaldwijk mocht gisteravond het Gouden Koffertjesspel spelen bij Linda de Mol. Ze won maar liefst 239.000 euro. Presentator Winston Gerschtanowitz mocht een thuiswinnaar verrassen met hetzelfde grote bedrag.

Beatrix en Dick uit Uden zijn gisteravond goed in de prijzen gevallen bij de Postcode Loterij Miljoenenjacht. Het stel zat nietsvermoedend de voetbalwedstrijd Frankrijk tegen Nederland te kijken, toen Winston ineens voor de deur stond. Hij kwam het stel verrassen met een cheque ter waarde van 239.000 euro. “Ik ben sprakeloos”, zegt Beatrix.

Droom

“Nooit verwacht dat we ooit ook echt iets zouden winnen”, vertelt ze. “Maar we willen al heel lang ons huis in Tsjechië verbouwen, die droom wordt nu werkelijkheid.” En dat heeft ze allemaal te danken aan Helen, die het Gouden Koffertjesspel ontzettend knap heeft gespeeld.

Beller

En we hebben een beller. Kijkers verbazen zich vooral over de mensen die Beatrix en Dick tijdens de live-uitzending proberen te bellen. “Ik vraag me toch af waarom mensen bellen naar de thuiswinnaar. Om te melden dat ze op tv zijn?” en “Wie zijn toch die mensen die de mensen in de uitzending gaan bellen? “Je bent op tv!” “Nee echt!?”, klinkt het op Twitter.

Opletten

Kijkers geven dan ook het advies om ná de uitzending een belletje te plegen, want ze snappen heus wel dat je benieuwd bent naar hun reactie. Al kun je die natuurlijk óók op de televisie zien, als je niet de hele tijd aan het bellen bent.

Wat zijn dat toch voor debielen die tijdens het enige echte stukje live tv gaan zitten bellen en sms’en naar de thuiswinaars en willen zeggen dat ze op tv zijn. #miljoenenjacht #verbaasd — erik (@erik_1979) September 10, 2018

Kom laat ik bellen om te vertellen dat Winston in zn huis zit en dat ze op tv zijn! Shit hij neemt niet op, dan maar 86 x appen !

Kap ermee !!#miljoenenjacht — suzanne baas (@suzert1) September 9, 2018

Ik vraag me toch af waarom mensen bellen naar de thuiswinnaar. Om te melden dat ze op tv zijn?? #miljoenenjacht pic.twitter.com/UaQ6ixviJd — Luke Clerx (@LukeLVC) September 9, 2018

STOP MET BELLEN! Wat wil je gaan zeggen dan… “Zet de tv eens op 4” ?!! #miljoenenjacht — Sanne Morsink (@srmorsink) September 9, 2018

Mensen die tijdens een live uitzending gaan bellen naar de thuiswinnaars. STOP. DAAR. MEE. Serieus met welke intentie doe je dat nou? Alsof ze gaan opnemen op het moment dat Winston op de bank zit met een cheque van €239.000..#Miljoenenjacht pic.twitter.com/Hr0VOOlOt1 — Raquel Cherelle (@RaquelCherelle) September 9, 2018

LIVE televisie, bijzonder moment, en dan ga je bellen. #Miljoenenjacht — Jomir ♪ (@JomirBrands) September 9, 2018

Lekker blijven bellen tijdens de uitzending! Dat snap je nu toch wel sukkels!#miljoenenjacht — Harm Jan Wieringa (@HarmjanWieringa) September 9, 2018

Weet je waar ik me gigantisch aan stoor. Zit miljoenenjacht LIVE bij mensen op de bank en dan gaan bekenden hen lopen te bellen? Alsof ze gaan opnemen ‘Hee Jan, ja niets bijzonders alleen Winston zit op de bank met 2 ton maar verder, hoe is het met de kids?’ #Miljoenenjacht — Bernike (@BurnoPranks) September 9, 2018

Die mensen die bellen en appen, belden na 4 jaar toevallig net even om te vragen hoe het gaat natuurlijk. #miljoenenjacht — Jess (@JaneDoesome) September 9, 2018

Dan zie je dat vrienden/familie live op tv zijn.. Je ziet dus ook dat ze niet in staat zijn om de telefoon op te nemen… WAAROM besluit je dan toch om te gaan bellen ….. Gebruik die hersens toch eens… #miljoenenjacht #eikelsdiealtijdmoetenbellen #jebentoptv #JOH — Mariska (@SimSaMamma) September 9, 2018

Welke mensen bellen toch altijd meteen naar de thuiswinnaars als ze zien dat ze op tv zijn? Wat willen die mensen kwijt? “Joehoe, jullie zijn op tv hoor!” Joh echt? Vandaar dat er een fokking tv ploeg in de huiskamer staat! #miljoenenjacht — Björnie de Pörnie (@bjornnelissen) September 9, 2018

Bekenden op de bank

*Oh mijn god ze zijn de thuiswinnaars van Miljoenenjacht

*Laten we ze even gaan bellen Advies aan de bellers.

Stop met bellen en laat die mensen eerst hun prijs in ontvangst nemen.

Daarna mag je bellen!#Miljoenenjacht — Niels van der Reest (@Nielsvdr) September 9, 2018

Dan ben je echt retarded als je naar de thuiswinnaars gaat bellen , appen #miljoenenjacht pic.twitter.com/VFVuooiWEM — Brigadierdog (@brigadierdog) September 9, 2018

Er zijn dus serieus mensen die bekenden op de bank bij #Miljoenenjacht zien en dan die mensen gaan bellen. En als ze dan de telefoon horen overgaan op televisie roepen ze heel hard: hé dat zijn wij die bellen, je kunt ons gebel horen op televisie, keigaaf… — André Evers (@aevers_) September 9, 2018

Waarom bellen die dombo’s toch altijd. HET IS LIVE 😐 #miljoenenjacht — Chida ❄ (@CherryMaxis) September 9, 2018

