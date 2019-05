Kijkers 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' liggen dubbel om dít fragment

In Mr. Frank Visser doet uitspraak lopen de gemoederen opnieuw hoog op. Dit keer gaat het om buurvrouw Annet, die zich mateloos ergert aan de parkietjes van haar buurvrouw Nel. Het gekwetter van de vogeltjes zorgt bij Annet voor slapeloze nachten en ze is er dan ook helemaal klaar mee.

Toch blijkt tijdens de uitzending dat Annet zich ook niet altijd even ‘netjes’ heeft gedragen, wat naar buiten komt tijdens een nogal ongemakkelijk gesprek met presentator Victor Brand.

Ten einde raad

Annet heeft naar eigen zeggen slapeloze nachten door de 30 parkieten van haar buurvrouw en is dan ook ten einde raad. Maar volgens buurvrouw Nel is juist Annet de schuldige en moet ze zich niet zo aanstellen. “Ze is er toch zelf komen wonen”, aldus Nel. De vogeltjes zomaar weg doen is volgens haar geen optie, aangezien ze ook nog eens een herinnering zijn aan haar overleden man.

Ongemakkelijk gesprek

Volgens Nel is er maar één iemand die onrust veroorzaakt, en dat is haar buurvrouw. Annet zou er namelijk voor hebben gezorgd dat de vogeltjes alleen maar meer zijn gaan fluiten, door ze nat te spuiten met een waterpistool. Wanneer Victor Brand Annet hiermee confronteert, ontstaat er nogal een ongemakkelijk gesprek. Annet ontkent namelijk ooit de vogeltjes te hebben natgespoten, maar lijkt zich na een paar seconden te hebben bedacht. Haar vraag ‘Mag dit over? Ik ehh.. heb inderdaad een waterpistool, en ik moet eerlijk zeggen dat ik weleens gespoten heb’, zorgt bij kijkers dan ook voor de nodige hilariteit.

Bekijk hier het betreffende fragment vanaf 1.30:

Viktor: “Heeft u ooit water over de vogels heengegooid?” Annet: “Nee.” Viktor: “Dan geloof ik u.” Annet: “Mag dit over? Ik ehh… heb inderdaad een waterpistool…” WTF! #mrfrankvisser — Thoiiss! (@ThijsH16) 22 mei 2019

Als Dirty Harriet haar waterpistool ruilt voor een windbuks kan ze helpen met opruimen van de overtollige vogels.#mrfrankvisser — John Joosse (@john137946) 22 mei 2019

Uitspraak

Mr. Frank Visser komt uiteindelijk met een compromis voor de vrouwen. Buurvrouw Annet moet dubbele ramen aanschaffen, terwijl Nel haar valkparkieten weg moet doen en het aantal naar 10 moet terugbrengen. Ook moet ze zorgen voor een beter hok, zodat de vogeltjes hun rust kunnen pakken.

Nell zal per direct het aantal grasparkieten terug moeten brengen naar 10 stuks… #mrfrankvisser pic.twitter.com/OK8Oa7l41e — Martijn B. (@martijn_1995) 22 mei 2019

Terechte uitspraak. Maar wat is dit eigenlijk een zielige uitzending. Egoïstische mensen die ruziën en vigels die de dupe zijn door domme onwetendheid. #mrfrankvisser — Corinne (@BestLief) 22 mei 2019

Bron: SBS6, Twitter. Beeld: ANP