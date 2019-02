Kijkers 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' liggen dubbel om déze hilarische scène

In Mr. Frank Visser doet uitspraak proberen Viktor Brand en Mr. Visser burenruzies op te lossen. Dit keer ging het duo langs bij Michaël, een alleenstaande vader die boven een nachtclub woont. Dit zorgde uiteraard voor hilarische taferelen.

Voor de aflevering van woensdagavond reisde mr. Frank Visser af naar Emmen. De alleenstaande vader Michaël huurt daar een appartement boven een nachtclub. Michaël heeft erg veel last van luidruchtige striptease- en paaldansacts. Hij en zijn zoon doen hierdoor geen oog meer dicht. Terwijl de clubeigenaar beweert dat hij er al alles aan heeft gedaan om zijn buren niet tot last te zijn.

Om erachter te komen wie gelijk heeft, moet het geluid natuurlijk worden getest. Wanneer de geluidsdeskundige de geluidsoverlast gaat meten, is er één probleempje: de stripclub is niet open. Er is dus geen publiek die normaal gesproken altijd veel geluid maakt. Er moet dus even gedaan worden alsof er striptease- en paaldansacts bezig zijn inclusief publiek. En wie kan dit nu beter dan presentator Viktor Brand?

‘Broek uit!’

Voor je het weet hangt Viktor al in de paal. Daarna doet hij zichzelf ook nog even voor als publiek en begint enthousiast te joelen naar paaldanseres Lily. Een hilarische scène noemen de kijkers het. Viktor zit helemaal in zijn rol en gaat enthousiast verder. Op een gegeven moment roept hij zelfs: “Broek uit! Broek uit!” De kijkers komen niet meer bij van het lachen, maar voelen ook wel wat plaatsvervangende schaamte. “Geweldig die toegevoegde geluidseffecten bij Mr. Frank Visser doet uitspraak” en “Wat een heerlijk programma is dit toch! Raap me op!”, klinkt het niet voor niets op Twitter na de scène.

Geweldig die toegevoegde geluidseffecten bij #mrfrankvisser 😂😂 — Thoiiss! (@ThijsH16) 27 februari 2019

“Laat de paal even kraken” #mrfrankvisser — KingKurt046 (@KingKurt046) 27 februari 2019

De mensen die dit programma editen zijn helden 😂#mrfrankvisser — Dutch PopTart (@MissMatch_NL) 27 februari 2019

Mevrouw Lily en Viktor gaan samen geluid maken? #mrfrankvisser pic.twitter.com/0MoH27calX — Carin 🦂🐐 (@caatjekip72) 27 februari 2019

Wat een heerlijk programma is dit toch! Raap me op! 😂#mrfrankvisser — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) 27 februari 2019

Te genant en zooo grappig! #mrfrankvisser — Anja 🌷 (@A_n_j_a_a) 27 februari 2019

“BROEK UIT! BROEK UIT!” 😂#mrfrankvisser — Dennis de Wit (@DennisdeWit) 27 februari 2019

Viktor gaat helemaal los! #mrfrankvisser — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 27 februari 2019

Dit noemen we ‘de zo glad als een aal’#mrfrankvisser pic.twitter.com/HaN4Y5aJXU — Niels van der Reest (@Nielsvdr) 27 februari 2019

Lilly en Victor moeten samen geluid maken. En dan is t ook nog heel glad 🤣#mrfrankvisser — Joyce Hermans (@JoyceHermans) 27 februari 2019

Hahahahaha #mrfrankvisser is gewoon helemaal ongemakkelijk nu. — Dennis de Wit (@DennisdeWit) 27 februari 2019

Haha rooie oortjes bij #Mrfrankvisser. — Danny (@The_Pania) 27 februari 2019

Nou nou #mrfrankvisser voelde zich een beetje ongemakkelijk 😂 pic.twitter.com/8lvhEArwqu — ♛.Mr Malibu.✩ (@MalibuInfo) 27 februari 2019

Mr. Frank Visser vraagt naar de prijzen van die lapdancehokjes. Jaja, u vraagt het voor een vriend zeker… 😂 #mrfrankvisser — Thoiiss! (@ThijsH16) 27 februari 2019

Bron: Twitter. Beeld: ANP