Thomas en Samantha hebben een grote hekel aan het autokerkhof bij de buren. Het veroorzaakt veel overlast en ze zijn bang voor brand. Ze schakelen de hulp in van Mr. Frank Visser.

En dat doen ze niet zomaar, want ook de kijkers thuis staan versteld van de grote bende bij de buren.

Een zooitje

Deze week rijdt Mr. Visser af naar Pernis, waar Thomas en Samantha 1,5 jaar geleden een huis in een gezellige straat hebben gekocht. Helaas is het niet zo gezellig als ze dachten, want op het naastgelegen terrein houdt hun 87-jarige buurman er een autokerkhof op na. Zijn zoon Daniel sleutelt er regelmatig aan campers en veroorzaakt veel geluidsoverlast, waardoor Thomas en Samantha niet meer in hun tuin kunnen zitten. Daarnaast vreest het stel voor brand doordat er voertuigen vol met brandstof staan die lekken. “Het is een zooitje”, zegt Thomas.