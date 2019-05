Kijkers 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' vinden buurvrouw exact op déze BN'er lijken

In Mr. Frank Visser doet uitspraak lopen de burenruzies hoog op. Dit keer liggen Louis en Hetty met hun buren John en Marianne in de clinch over de schutting en coniferenhaag.

De kijkers hebben vooral oog voor Marianne en John. Want wat lijkt zij op een bekende cabaretière – en wat is er toch aan de hand met John?

Modderpoel

Mr. Visser gaat langs bij Louis en Hetty op een recreatiepark in Voorthuizen. Zij winden zich namelijk enorm op over de schutting van hun buren John en Marianne die niet goed op de bodem zou aansluiten. Hierdoor ontstaat er telkens na een regenbui een grote modderpoel. Ook neemt hun coniferenhaag al het zonlicht in hun tuin weg. De buren, John en Marianne, menen op hun beurt dat de buren pestkoppen zijn en beschuldigen Louis ervan dat hij hen de hele dag met een verrekijker bespiedt. Hoogtijd dat Mr. Visser een bezoekje brengt.

Tineke Schouten

Kijkers vonden het weer een heerlijke aflevering en hebben vooral moeten lachen om Marianne. Ze komt de kijkers héél bekend voor. Ze vinden haar namelijk verdacht veel lijken op cabaretière Tineke Schouten. Bovendien was zij zo goed als de hele tijd aan het woord. Kijkers hadden dan ook een beetje medelijden met haar man John. Want wat vindt hij eigenlijk van de hele burenruzie? Hij is onwijs stil, knikt af en toe en als hij iets wil zeggen is z’n vrouw hem al voor. Heeft hij ook zo’n hekel aan de buren? Of valt het wat hem betreft allemaal wel mee?

Zit Tineke Schouten nu met een typetje in het program van #mrfrankvisser ? — Richard G. Bordes (@RichardBordes) 15 mei 2019

Haha wat een dom stel en dan die nep tineke schouten!!!#mrfrankvisser — ellengordijn (@emsgordijn) 15 mei 2019

Tineke schouten op tv#mrfrankvisser — 🐞kim🐞 (@absolutely_kim) 15 mei 2019

Tineke Schouten weer bezig? #mrfrankvisser — rozenhuis (@rozenhuisje) 15 mei 2019

John zei wat

Kijkers raken er in ieder geval niet over uitgepraat.”Wanneer je je buren eigenlijk gewoon aardig vindt, maar dat niet tegen je vrouw durft te zeggen”, schrijft een kijker dan ook bij een screenshot van John en Marianne. Bovendien valt het de kijkers dan extra op wanneer John eindelijk wél iets zegt. “Stop de persen! Die man zei iets” en “Zei John nu wat?”, klinkt het gelijk op Twitter.

Stop de persen! Die man van Eukalypta zei iets! #mrfrankvisser — Betty🌷 (@Bettieke) 15 mei 2019

Die John zei alleen wat doen we nou hier #mrfrankvisser pic.twitter.com/Ea8ippLwKp — laurens klein (@laurensklein) 15 mei 2019

Jaaaaaaa Sjonnie zegt wat!!! #mrfrankvisser — Emiel Adema (@EmielAdema) 15 mei 2019

Wanneer je je buren eigenlijk gewoon heel aardig vindt maar dat niet tegen je vrouw durft te zeggen. #mrfrankvisser pic.twitter.com/1vB8cGGmvW — Suzanne Mensen (@Suuz_) 15 mei 2019

We weten nu wel wie de broek aan heeft op de draaiorgelbank 😂 #mrfrankvisser — Dutch PopTart (@MissMatch_NL) 15 mei 2019

Heeft de man in blauwe trui ook nog een mening? #mrfrankvisser — René J. Verhoogt (@rjverhoogt58) 15 mei 2019

Wat een schitterend programma #mrfrankvisser — Ben Turpin (@Popeye657) 15 mei 2019

Wat de man van Marrianne zegt klopt precies … o, wacht even: hij zegt niets of komt er niet tussen. #mrfrankvisser — Wimpy (@wimhop) 15 mei 2019

Heerlijk, altijd hetzelfde concept! 😁

Victor gooit eerst wat olie op het vuur, #MrFrankVisser arriveert met ’n hoedje op, er wordt iets gemeten, gênante situaties worden nagedaan, dit alles wordt afgewisseld met woordgrappen en scheldpartijen en er is een uitspraak!#ikhouervan — Pascal (@Sjalilala) 15 mei 2019

