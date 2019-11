In Mr. Frank Visser Rijdt Visite helpt Mr. Visser mensen met een juridisch probleem waar ze zelf niet meer uit komen. Dit keer gaat hij onder andere langs bij Peter in Nieuwkoop.

Peter heeft namelijk al jaren last van de honden van de buurman. Hij wordt stapelgek van het geblaf van de ruim 20 honden. Bovendien stinkt het er altijd naar hondendrollen.

Geblaf

Kijkers snappen Peter en zouden ook knettergek worden van al dat geblaf en de stank. Ze zijn dan ook stomverbaasd. Ze vinden het erg gek dat mensen zomaar 20 honden mogen houden midden in een woonwijk. “Waarom treedt de gemeente niet op tegen zo’n hondenkennel midden in een woonwijk?” en “Arme honden”, schrijven kijkers op Twitter.

Bestemmingsplan

Gelukkig is Mr. Visser het eens met Peter en de kijkers thuis. Ook al vindt de buurman zelf dat het houden van ruim 20 honden een hobby is, valt zijn hondenkennel volgens de meester als bedrijfsmatig aan te merken. “Dat mag wel, maar niet hier”, zegt Mr. Visser. Volgens het bestemmingsplan wordt zijn grond aangewezen als woonbestemming. En dat betekent dat de gemeente de buurman hierop moet wijzen. De kijkers hadden dus ook gelijk.

Viktor

Wat de kijkers ook opvalt, is dat presentator Viktor Brand er dit keer niet bij is. Normaal gesproken gaat hij altijd met Mr. Visser op pad. Maar in Mr. Frank Visser rijdt visite zien we alleen de meester. Daar balen de kijkers wel van. Ze vinden Viktor juist zo grappig. “Oh, Viktor Brand. Ik mis je zo. Hoeveel grappen had je nu weer kunnen maken? De meester is top hoor, maar met jou erbij is het gewoon leuker”, klinkt het niet voor niets op Twitter.

Bron: Mr. Frank Visser rijdt visite, Twitter. Beeld: ANP