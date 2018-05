Kijkers 'Mr. Frank Visser' verbijsterd over hoelang deze buren al ruzie hebben

De kijkers van ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ zaten gisterenavond verbijsterd te kijken naar de burenruzie van Tineke. Met haar vorige buren was het maar liefst dertig jaar lang kommer en kwel. Tineke was blij toen de familie ging verhuizen, maar ook met haar huidige buren zit ze in de clinch.

Presentator Viktor Brand gaat iedere aflevering samen met Mr. Frank Visser langs bij buren die met elkaar in conflict zijn. Ze doen er alles aan om deze burenruzie op te lossen. Uiteindelijk komt Mr. Frank Visser met een rechtvaardig oordeel waar de buren zich voortaan aan moeten houden, maar daar is meestal niet iedereen het mee eens.

Verhuisd

Dit keer heeft de 62-jarige Tineke contact opgenomen met Mr. Frank Visser. Deze vrouw had maar liefst dertig jaar ruzie met haar vorige buren om de kastanjeboom in hun tuin. Ze wilden de boom maar niet weghalen, waardoor Tineke met de gebakken peren zat. De familie is uiteindelijk verhuisd. Tineke natuurlijk dolgelukkig, maar niet voor lang. Ook met de nieuwe buren loopt het alles behalve soepel.

Verbaasd

En dan gaat het nog steeds over de boom in de tuin van de buren van Tineke. Deze kastanjeboom is volgens haar namelijk veel te groot en overschaduwt hierdoor haar woongenot. De kijkers kunnen maar niet geloven dat Tineke al maar liefst dertig jaar met dit probleem zit. Ze verbazen zich met name over het feit dat de buren het zo lang met Tineke hebben uitgehouden…

Met Tineke als buurvrouw, had ik het nooit geen dertig jaar uitgehouden. Ik had allang bij Justitie kost en inwoning gehad. #mrfrankvisser — Robert Lassche (@RobertLassche) May 21, 2018

Middenmeer, gezeur over een boom.

Al 30 jaar burenruzie 😂😂

De boom voelt als een bedreiging.

‘je bent een hoer en gaat met je zoon naar bed’

Beide buren zijn verschrikkelijk.

Heerlijk vermaak! — Amsterdamse (@020Meid) May 21, 2018

Och och al 30 jaar ruzie.. Ik zou er geen nachtje minder om slapen #mrfrankvisser. Dan maar even kijken naar #RadarExtra ! — Decupré (@decupre) May 21, 2018

Je vriend is ziek heeft parkinson en is dement aan het worden. En dan ga je al die vrije tijd die je bijna niet hebt besteden aan ruzie maken over een boom? #mrfrankvisser #frankvisser — makes good sense (@seriousbuttrue) May 22, 2018

Binnenkort bij #MrFrankVisser

Tineke hakt na 30 jaar de boom om pic.twitter.com/bZ3UCVMc54 — Jessi (@IncredibleJessi) May 21, 2018

#mrfrankvisser wat een zeur wijf die buurvrouw. Dat ze der energie maar in haar man steekt!! — Marc (@Schoonebeek) May 21, 2018

#mrfrankvisser Als ik zo’n buurvrouw als Tineke had zette ik mijn tuin helemaal vol met bomen😂 — Ebbo v.d.Veen (@Ebbovdveen) May 21, 2018

Alle 2 zou ik NIET als buren willen hebben pfff wat een vreselijke mensen waren dat zeg! #mrfrankvisser — Anneke Woudt (@AnnekeWoudt) May 21, 2018

Voor Tineke had ik geen 30 jaar nodig. Die vrat ik na een uur al op #mrfrankvisser — Eva (@Evaatje83) May 21, 2018

30 jaar… Ik was allang vertrokken #MrFrankVisser — Jessi (@IncredibleJessi) May 21, 2018

Dus ze hebben 30 jaar ruzie om een boom? #mrfrankvisser — Lisa (@Lisaa972) May 21, 2018

30 jaar (!!) ruzie met de buren hebben (langer dan dat ik leef) en dan alsnog ff een kaartje sturen met alle goeds als ze verhuisd zijn.. 😂 #mrfrankvisser — Thoiiss! (@ThijsH16) May 21, 2018

Te koop

Uiteindelijk heeft de boom gewonnen en mag ‘ie gewoon blijven staan. Maar blijkbaar zijn de huidige bewoners er toch niet echt blij mee. Een aantal kijkers viel het namelijk op dat het huis te koop staat op Funda (inclusief kastanjeboom). Of zou het toch aan buurvrouw Tineke liggen misschien?

Nou de boom staat nog altijd, zoals wij op Funda kunnen zien. #mrfrankvisser pic.twitter.com/Ci6S6Vw2uh — Buiskijkert (@buiskijkert) May 21, 2018

#mrfrankvisser net even op Funda gekeken, maar huis staat nogsteeds te koop. Goed voor de verkoop zou ik zeggen. — Rene de Maaijer (@maaijre1) May 21, 2018

Ziet er op Funda beter uit dan wat ik op tv zag bij #mrfrankvisser — Wim Hiemstra 🎚 (@DPMMusic) May 21, 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP