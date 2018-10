Kijkers Mr. Frank Visser verrast over déze uitspraak van buurvrouw Corrie

Cor en Corrie uit Ter Aar kregen 13 jaar geleden nieuwe buren. De relatie was al die jaren prima, tot Peter en Tonetta erachter kwamen dat de buurman een deel van hun grond had ingenomen.

Viktor Brand reisde af naar Drenthe om het klassieke verhaal over de erfgrens aan te horen. Cor is er best verdrietig over, want hij woont al 76 jaar in het lieve witte huisje tussen de landerijen en nu opeens is er gedoe. De buurvrouw is een ‘zeikwijf’, besluit Corrie. Ze was nooit al kapot van de buurvrouw, die ‘niet van hier’ is. “Ze zijn erg op zichzelf.”

Zwijgrecht

Zonder de uitspraak van Mr. Frank Visser hier te verklappen kunnen we stellen dat vooral Corrie niet blij is met de uitspraak van de rechter. Als Viktor vervolgens om een reactie vraagt, reageert ze op droge wijze met: “Corrie zegt niks.”

En daar moeten de kijkers ook smakelijk om lachen:

“Corry zegt niets” Hehe, dat zou tijd worden! 😛 #mrfrankvisser — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) 22 oktober 2018

Corry zou veel baat hebben bij een cursus “Omgaan met teleurstellingen”. #mrfrankvisser — Buiskijkert (@buiskijkert) 22 oktober 2018

Corrie zegt niks, zegt Corrie. #mrfrankvisser — MeO (@marlies01) 22 oktober 2018

Nee nu zegt corrie niks meer #mrfrankvisser — naomi van soomeren (@XnaomitjuhX) 22 oktober 2018

Bekijk de aflevering hier terug.

Bron & beeld: SBS.