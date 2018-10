Na de uit de hand gelopen ruzie in Lelystad afgelopen week, stond gisteravond het conflict tussen de autistische Maurice en zijn buurvrouw Ivy centraal. Een aflevering die veel kritiek oogstte.

De 32-jarige Maurice is gediagnosticeerd met PDD-NOS en dat betekent in zijn geval dat hij veel behoefte heeft aan rust en regelmaat. En dat valt niet mee als je in een zeer gehorige flat woont met boven je een moeder en een kind. Maurice wordt naar eigen zeggen helemaal gek van het geloop, gepraat en geschreeuw van zijn bovenburen. Als hij ’s avonds tv zit te kijken en hij hoort plotseling herrie van boven, dan schrikt hij zo dat hij er soms van moet overgeven.

Hardcore

Ivy doet haar uiterste best om zo min mogelijk herrie te maken. Zij en haar zoontje lopen nooit op schoenen in huis en ze heeft zelfs de stofzuiger de deur uit gedaan zodat ook dat geluid Maurice niet kan irriteren. Op haar beurt heeft zij ook last van haar onderbuurman. Maurice draait graag hardcore tijdens het schoonmaken, wat hij doorgaans na acht uur ’s avonds doet – net op het moment dat haar zoontje in bed ligt. Ook beweert ze dat Maurice een deuk in haar auto heeft gemaakt toen hij dronken was.

Tegen zichzelf beschermen

Sinds de burenruzie van afgelopen week, waarin de gemoederen tussen de 86-jarige Annie en haar buren Fred en Lies wel heel hoog opliepen, vragen steeds meer kijkers zich af of we deze mensen niet tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Ook de autistische Maurice krijgt veel bijval op sociale media. “Meester Frank Visser gaat steeds verder over de grens van fatsoen”, stelt Twitteraar Aline. “Wat doet het mij zeer om Nederland los te zien gaan op een duidelijk autistische jongen die zwaar lijdt onder zijn omgeving en manier van denken”, vult Roy aan.

#mrfrankvisser gaat steeds verder over de grens van fatsoen. Uitbuiten van stakkers voor kijkcijfers. Deze jongen had tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. — Aline Dassel 🖖 (@dasselnl) 1 oktober 2018

Ik ben een groot liefhebber van #mrfrankvisser, en kan mij erg vermaken over mensen en situaties. Maar deze aflevering had m.i. beter niet gemaakt kunnen worden. Maurice heeft hulp nodig. Geen televisierechter. — Buiskijkert (@buiskijkert) 1 oktober 2018

Ik durf de tweets over deze aflevering van #mrfrankvisser nu al niet te lezen vanwege deze jongeman! Want ik durf te wedden dat mensen al met hun vooroordelen klaar staan en lekker achter hun smartphoneschermpje “stoer” zitten te doen! @ViktorBr 🙈 — Désirée (@ZeeuwsWuufke) 1 oktober 2018

Wat doet het mij zeer om Nederland los te zien gaan op een duidelijk autistische jongen, die zwaar lijdt onder zijn omgeving en zijn manier van denken. Iemand die hulp nodig heeft. Ook buurvrouw is daar slachtoffer van. Heb mededogen. Eerst kennis, dan tweeten. #mrfrankvisser — Roy V. (@Roy867) 1 oktober 2018

Goh, sinds wanneer is ppd-nos een lichte vorm van autisme? #mrfrankvisser — Sabine (@BuurvrouwSabine) 1 oktober 2018

Nog even dan komt #mrfrankvisser in een GGZ instelling zijn programma maken. Dit is een beetje belachelijk aan het worden. #uitgezet — hans van der Stek (@stekman) 1 oktober 2018

Bron & beeld: SBS.