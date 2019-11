Kijkers raken niet uitgepraat over groot gezin in 'Paleis voor een prikkie'

De eerste aflevering van het 4e seizoen van Paleis voor een prikkie heeft gelijk voor een storm op Twitter gezorgd. Kijkers verbazen zich voornamelijk over de grootte van het gezin.

In Paleis voor een prikkie helpt het gouden duo Frank en Rogier mensen die het niet breed hebben, om hun huis met een klein budget op te knappen.

5 kinderen

De 2 interieurstylisten proberen iedere week voor een paar tientjes het interieur van minder bedeelde families weer helemaal op te knappen. Frank en Rogier struinen alle kringloopwinkels af op zoek naar de perfecte spullen voor in huis. Dit keer gaat het duo langs bij Joop, de zwangere Claudia en hun 4 kinderen. Kijkers zijn erg onder de indruk van de familie.

Werkloos

Joop en Claudia hebben met 4 kinderen nu al hun handen vol en dan is er ook nog 5e op komst. Het laminaat in huis is versleten en de meubels zijn afgetrapt, maar echt tijd en geld om hun huis op te knappen hebben ze niet. Joop heeft momenteel geen werk, maar kan moeilijk aan de bak komen. Bovendien heeft Claudia reuma, waardoor zelf het huis niet kunnen opknappen. Het lieve gezin heeft het financieel heel moeilijk en daarom hebben zij Frank & Rogier gevraagd hen te helpen.

Reuma

De kijkers thuis vinden het een lief gezin. Toch verbazen ze zich wel over het feit dat ze niet kunnen werken, maar wel 5 kinderen hebben. “Als je last heb van reuma kan je geen 5 kinderen op de wereld zetten. Met reuma is het ook best lastig om een baby op je arm rond te dragen. Een luier verschonen is dan al een drama” en “Waarom neem je toch 5 kinderen als je allebei geen baan hebt?”, klinkt het bijvoorbeeld op Twitter. Een paar kijkers schrikken van alle reacties en komen op voor Joop en Claudia. “Oordelen over een gezin die je niet kent. Doe eens niet.”

Waarom neem je toch 5 kinderen als je allebei geen baan hebt??! 😳 #paleisvooreenprikkie — ¸¸♬·¯·♩¸Mary¸♪·¯·♫¸¸🚜 (@MrsVenderleek) November 5, 2019

Ik heb genoten van Frank en Rogier #paleisvooreenprikkie En die inrichting was geweldig gelukt Alleen die gitaar detoneerde 😉 — Beter Groen (@GroenePeter) November 5, 2019

#paleisvooreenprikkie Als je last heb van reuma kan je geen 5 kinderen op de wereld zetten. Met reuma is het ook best lastig om een baby op je arm rond te dragen. Een luier verschonen is dan al een drama. #laaielichters — 🌈🇳🇱♥MOK♥🇳🇱🌈 (@mok1976) November 5, 2019

Als je het nu al jammer vindt dat je de kinderen niet alles kan geven moet je er vooral nog een bijnemen. Lekker egoïstisch. #paleisvooreenprikkie — Loes (@Louise_224) November 5, 2019

Ik vind die mannen heel leuk maar dat stel waar ze nu voor aan de slag gingen, ik weet het niet hoor 🤔 #paleisvooreenprikkie — jasperina de vries (@DeJasperina) November 5, 2019

Och mensen met zoveel narigheid in hun lijf door zo te reageren, leven en laten leven, azijndrinkers bah

Ik vond het prachtig #paleisvooreenprikkie — petra b (@llejbakb) November 5, 2019

En dan geven ze ook nog zo’n lief cadeautje! Wat een schatten #paleisvooreenprikkie — Sheila Boot (@sheila_boot) November 5, 2019

Ik heb iets in m’n ogen hoor 😢 #paleisVoorEenPrikkie — ♡ AGATHA ♡ (@agatha_make_up) November 5, 2019

Oordelen over een gezin die je niet kent doe eens niet #paleisvooreenprikkie — Jacquelien (wat een toestand moidje) (@jamvanderJagt) November 5, 2019

Jezus wat 1 misselijkmakende praatjes hier #paleisvooreenprikkie Schaam jullie — Beter Groen (@GroenePeter) November 5, 2019

Bron: Paleis voor een prikkie, Twitter. Beeld: ANP