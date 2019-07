Kijkers 'Obese' zijn vol lof over de positieve Senne (20)

Senne (20) wil dolgraag een gezinnetje stichten, maar dat gaat niet door haar extreme overgewicht. In Obese gaat ze de strijd aan tegen de kilo’s.

Ondanks dat het afvallen bij Senne heel moeilijk te gaat, praten de kijkers vol lof over haar doorzettingsvermogen.

Advertentie

Emoties

Senne heeft van jongs af aan al een obsessie voor eten. Iedere dag worstelt ze met de gevolgen van haar extreme overgewicht. Toch blijft ze vanwege haar emoties eten. “Er is altijd wel een reden om te eten”, geeft ze toe. Niet voor niets dat ze de hulp van Angela Groothuizen en het team van Obese heeft ingeschakeld.

Kinderwens

“Als ik voor de spiegel sta, zie ik een vet varken”, vertelt ze aan Angela. Bij de start van Obese weegt Senne meer dan 130 kilo. Als ze rond dat gewicht blijft hangen, is de kans volgens haar trainer Roberto groot dat ze niet oud gaat worden. Bovendien kan ze zo echt geen kinderen krijgt, terwijl dat juist de wens is van Senne en haar vriend. Daarom gaat ze 8 maanden lang de strijd aan om 40 kilo af te vallen.

Lage vetverbranding

Maar hoe hard ze ook haar best doet, ze wil maar niet afvallen. En dat blijkt niet zonder reden, want in het ziekenhuis wordt duidelijk dat Senne een extreem lage vetverbranding heeft. Hierdoor moet ze 2 keer zo hard trainen om maar een beetje af te vallen. Toch geeft ze niet op en blijft ze positief.

Hobbels

Door haar motivatie en optimisme, zijn de kijkers erg onder de indruk van de 20-jarige dame. “Houd vol Senne, je doet het goed! Het komt wel, al duurt het langer, gewoon volhouden. Je kunt het!”, schrijft een kijker op Twitter. Ondanks alle hobbels in de weg is ze uiteindelijk 13,7 kilo kwijtgeraakt, maar ze is nog lang niet klaar. Ze gaat vol goede moed de toekomst in. Ze heeft onwijs veel geleerd en zit nu een stuk lekkerder in haar vel.

Balen! Maar wel een topper met doorzettingsvermogen. #obese — Mark van Loo (@Mistervanloo) 3 juli 2019

Houd vol #senne je doet het goed. Het komt wel, al duurt het langer, gewoon volhouden #obese Je kunt het! — Cecilesboeken (@StokCecile) 3 juli 2019

#obese Toch ontzettend veel respect voor deze jonge meid… allrs geven en zo hard werken en dan toch die kilos bijna niet kwijtraken… Ik vindt je een topper! — CallMeHoney (@Callmehoney1988) 3 juli 2019

Het goede nieuws is dat ze niet aangekomen is de afgelopen 8 maanden, hopelijk houd ze dit vol! succes #senne #obese — InterWebbie (@InterWebbie) 3 juli 2019

Senne boft met een vriend zoals Rodney #obese — Palé Pruppers (@Paleindahouse) 3 juli 2019

Best een knappe dame inderdaad, behalve de overbodige kilo’s. Hoop dat ze haar doelen behaald. #Obese — Klaas Woltinge (@Klaas_Woltinge) 3 juli 2019

Meisje toch! Hoop dat het je lukt! #Obese — Jolanda (@Jolanda4175) 3 juli 2019

Sanna is een mooie meid, kom op meisje je kan het #Obese — Conniemamarazzi (@conniemamarazzi) 3 juli 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL, Twitter. Beeld: RTL