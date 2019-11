Tygo Gernandt duikt een maand lang in de complexe en gesloten wereld van de psychiatrie. Kijkers zijn onder de indruk en noemen de 1e aflevering ‘aangrijpend’ en ‘indrukwekkend’.

In het programma onderzoekt Tygo hoe psychische labels worden opgeplakt. Hij vraagt zich af of dit de juiste manier is. Hij loopt mee met mensen die een label zijn opgeplakt en gaat in gesprek met experts.

Labels

De serie Tygo in de psychiatrie laat zien dat patiënten geregeld verkeerd worden gediagnosticeerd en daardoor niet de juiste behandeling en medicatie krijgen. In deze aflevering probeert Tygo met hulp van psychiater Jim van Os te achterhalen hoe iemand een bepaald label krijgt. En gaan we ervan uit dat een diagnose altijd juist is?

Verkeerde diagnose

Tygo ontmoet de 21-jarige Jason, die maar liefst 13 labels heeft. Tot op de dag van vandaag heeft hij ondanks zijn labels nog steeds niet de juiste hulp kunnen krijgen. Door alle labels weet niemand meer hoe ze hem moeten helpen. Tygo gaat ook langs bij Jeroen (37). Bij hem zijn vanaf zijn 11e verkeerde diagnoses gesteld. Hij krijg steeds meer medicatie voorgeschoteld en begint zijn dag nu met 900 milligram oxazepam en tientallen andere pillen. Door deze medicatie is hij het contact met de werkelijkheid verloren.

Schrikken

De verhalen van Jason en Jeroen komen bij de kijkers thuis hard binnen. Ze vinden het bizar om te zien dat sommige mensen in de psychiatrie door alle labels niet meer de juist hulp krijgen en steeds maar andere medicijnen krijgen voorgeschoteld. “ADHD, borderline, depressie, bipolair, angststoornissen, autisme… Het is een soort ezeltje prikje” en “Ik schrik hier nogal van. Zoveel medicatie kan toch niet helpen voor een mens?”, schrijven kijkers dan ook op Twitter. Ze hopen dan ook dat er snel iets gedaan wordt aan dit probleem. “Ik hoop dat de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid kijken naar dit programma”, klinkt het.

Inlevingsvermogen

Kijkers hebben wel alle lof voor Tygo Gernandt. Ze zijn erg onder de indruk van zijn manier van presenteren. “Die Tygo is hard op weg om een Televizierring te winnen als hij met dit soort docu’s doorgaat. Wat een verhalen weer en wat een inlevingsvermogen” en “Wat doe je dat goed Tygo. Ben er stil van”, schrijven de kijkers niet voor niets op social media.

Ik hoop dat de minister en de staatssecretaris van volksgezondheid kijken naar dit programma…. #tygoindepsychiatrie — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) November 28, 2019

135 hulpverleners in 1 jaar…

13 labels… Verdomme pas 21 jaar 😢#TIDP #Tygoindepsychiatrie — Dennis Engelen (@Dennis_Engelen) November 28, 2019

Ik schrik hier nogal van. Zoveel medicatie kan toch niet helpen voor een mens? #tygoindepsychiatrie — Saskia (@saskia86) November 28, 2019

Hoe kan iemand nog op zijn benen staan bij zoveel medicatie? Dat is toch zeer verslavend. #tygoindepsychiatrie — Debbie (@worldofblissnl) November 28, 2019

ADHD, borderline, depressie, bipolair, angststoornissen, autisme… Het is een soort ezeltje prikje.. stoornissen die zo dicht schuren, je bent niets en je bent alles en dat maakt alles ook weer erger. Bah. #tygoindepsychiatrie #geestelijkegezondheid #aldiepijn #neemttochserieus — Susie (@FreeAtLiberty) November 28, 2019

Wat een mooi programma is #tygoindepsychiatrie. — Myrke | De Schrijfcompany (@myrke77) November 28, 2019

Die Tygo is hard op weg om een televisierring te winnen als hij met dit soort docu’s doorgaat. Wat een verhalen weer en wat een inlevingsvermogen. En hoe schrijnend ook 😢💔 #tygoindepsychiatrie #psychiatrie — Danny van Schendel (@dvschend) November 28, 2019

😤😤zo’n jonge gast. Vind je het gek als zo’n jongen opgroeit in een situatie van drank en geweld. Ik hoop dat ze hem kunnen helpen om toch nog iets van een normaal leven op te kunnen bouwen. #Tygoindepsychiatrie #ptss — Richard (@LeftLiberal3000) November 28, 2019

Wat doe je dat goed @TygoGernandt1 Ben er stil van. #tygoindepsychiatrie — Lianne Terpstra (@LietjeT) November 28, 2019

Dus omdat je zoveel diagnoses hebt gekregen en dus zoveel hulp nodig hebt; krijg je geen hulp? Terwijl je precies weet wat je nodig hebt? Ik word heel erg verdrietig als ik dit zie….#tygoindepsychiatrie #dwdd — Yvon Tick-Tolle (@TolleYvon) November 28, 2019

Tygo is een koning. “Dat is het laatste dat ik over me heen laat komen ” 👏🏻#dwdd #tygoindepsychiatrie — Koen uten Engh (@KoenvanderEng) November 28, 2019

Er is geen mal voor een diagnose, waar een ieder in past, er is geen mal voor behandeling die iedereen in het hokje past. Hokjes problemen voor grenzeloze issues. #dwdd #TygoInDePsychiatrie #ggz — Susie (@FreeAtLiberty) November 28, 2019

Vol verbazing aan het kijken naar #TygoInDePsychiatrie. Wat triest dat mensen vele labels krijgen omdat men niet weet wat er werkelijk aan schort. De patiënten zelf weten vaak veel beter de vinger op de zere plek te leggen — Karin Musters (@musters_karin) November 29, 2019

Zojuist de eerste aflevering van @TygoGernandt1 in de psychiatrie en echt holy shit Dankjewel voor het maken van dit programma en daardoor meer doorbreken van het taboe wat er allemaal bij komt kijken. De geestelijke gezondheidszorg moet echt verbeterd worden #TygoInDePsychiatrie — goddess of destruction (@eefvert) November 28, 2019

Bron: Tygo in de psychiatrie, Twitter.