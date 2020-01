Kijkers onder de indruk van 'ADHDennis' en zien veel herkenning

Het nieuwe programma ADHDennis was woensdagavond voor het eerst op de buis. Hierin duikt voormalig presentator Dennis Weening in de wereld van ADHD.

Kijkers reageren heel enthousiast op de eerste aflevering. Het zorgt bij veel kijkers vooral voor herkenning.

Chaotisch

Hoewel Dennis volgens zijn omgeving voldoet aan de beschrijving, heeft hij zich nooit laten diagnosticeren. In het programma onderzoekt hij of zijn innerlijke onrust daadwerkelijk voortkomt uit ADHD en ondergaat hij behandelingen om meer rust te vinden. In het programma geeft Dennis de kijkers thuis een unieke inkijk in zijn privéleven: veelal druk, onrustig en ontzettend chaotisch.

Feest der herkenning

De eerste aflevering zorgt voor veel positieve reacties. Voor veel kijkers komen er herkenbare thema’s aan bod, blijkt al snel op Twitter. Ze herkennen de symptomen van ADHD bij zichzelf of bij hun kinderen en vinden het daarom een heel interessant programma. “Feest der herkenning” en “Ik vind het een superleuk en interessant programma met alleen maar herkenningspunten”, klinkt het dan ook op Twitter.

Focus

Wel vinden veel kijkers dat de focus in deze aflevering vooral op actieve kant van ADHD ligt. Maar het is natuurlijk pas de eerste aflevering, dus ze hopen dat het in de volgende afleveringen ook over rusteloosheid in je hoofd, impulsiviteit en ongefilterde filter zal gaan. “Het is zoveel meer dan alleen druk zijn”, schrijft een kijker.

Samen met zoonlief #adhdennis kijken. Heel herkenbaar voor ons allebei #adhd — Greetje Hallink (@soccergrettle) January 8, 2020

Ik heb zelf bijna 10 jaar geleden de diagnose ADD gekregen. Ik was toen best wel opgelucht, ik wist eindelijk wat ik had. Sinds toen veel behandelingen gehad en nu ook al een aantal jaren aan de Methylfenidaat. De ADD heeft veel invloed op mijn dagelijkse leven. #adhdennis — Judith Koolen (@JudithKoolen) January 9, 2020

Geweldig programma! Ik was zelf ook al ouder (18+) toen ik de diagnose kreeg. Ik herken zoveel van mezelf 😂 #adhdennis — Carlijn (@1c34c_x) January 8, 2020

Hoop dat in de volgende afleveringen wat minder de nadruk komt te liggen op de actieve kant. ADHD is óók impulsief, én explosief, door ongefilterde prikkels. Naast de concentratieproblemen en het drukke gedrag. Medicijnen worden niet gegeven om druk gedrag in te perken#adhdennis — Jacqueline (@luchtbel_) January 8, 2020

Ik wil niet te negatief zijn over het programma. Snap dat het de eerste aflevering is en zal zeker verder kijken. De herkenning zal voor veel mensen fijn zijn. Maar ze moeten het wel feitelijk houden. Ritalin is geen speed.

#adhdennis — Tabs (@Tabss94) January 8, 2020

Wat een leuk / herkenbaar programma zeg #ADHDennis

Echt de moeite waard om “terug” te kijken!

Daley is 4 jaar en heeft ook de diagnose ADHD en gebruikt hiervoor medicatie.

Toen hij nog geen medicatie gebruikte zei… https://t.co/ZzfCpzcPZR — Laura de Jong (@Lauravginkel) January 8, 2020

Rake constatering van psychiater bij #adhdennis. ‘Veel mensen zijn een beetje druk. Een belangrijke meting is hoeveel last de persoon zelf en de omgeving hebben van de onrust in het lijf en het hoofd’ #Herkenbaar pic.twitter.com/5Lg8gTiSss — Bas van Klompenburg (@Basvklompenburg) January 8, 2020

Benieuwd of @DennisWeening zelf ook medicatie gaat proberen en of er ook ervaringen van mensen in niet-creatieve beroepen aan bod komen. Ik blijf kijken! #adhdennis — Vanja (@VanjaTimmers) January 8, 2020

Wat een heerlijk, herkennend programma. En zo leuk Dennis terug te zien! ♥️ #ADHDennis — Eline. (@HaveFaithInFate) January 8, 2020

Wat een super gaaf en leerzaam progamma #adhdennis — sandy van ditmarsch (@sandietje030) January 8, 2020

Ik vind het een super leuk en interessant programma met alleen maar herkenningspunten! #ADHDennis — Laura de Jong (@Lauravginkel) January 8, 2020

De focus ligt wel heel erg op de hyperactiviteit bij #adhdennis ik hoop dat ze in de vervolg afleveringen ook een beetje vertellen over de rusteloosheid in je hoofd en dat ook veel rustige mensen adhd hebben. Het is zoveel meer dan alleen druk zijn. — Tabs (@Tabss94) January 8, 2020

De naDRUK ligt wel erg op druk #adhdennis Verder feest der herkenning! — Loes (@Loes010) January 8, 2020

Bron: SBS6, Twitter. Beeld: Brunopress