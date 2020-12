Maandagavond was het tweede deel van de documentaire De zaak Nicky Verstappen: achter de schermen bij het politieonderzoek te zien op televisie. Kijkers waren opnieuw erg onder de indruk en hadden veel respect voor de kracht van moeder Berthie Verstappen.

Voor deze aangrijpende documentaire heeft presentator en documentairemaker Ewout Genemans drie jaar lang het onderzoek in de zaak Nicky Verstappen gevolgd. Hij liep mee met de politie, sprak met de vrienden van Nicky en volgde ook de familie Verstappen.

Betoog Berthie Verstappen

In het tweede deel van de documentaire was te zien hoe moeder Berthie Verstappen de verdachte met een indrukkewekkend betoog rechtstreeks aansprak in de rechtszaal. De documentaire eindigde met het moment dat Berthie na de uitspraak zei: “De straf is aan de rechters, maar voor ons zal het nooit genoeg zijn. Nooit heb je maar iets van medeleven laten blijken. Je weet niet eens wat dat is”. Daarna keek ze Jos. B lang en doordringend aan. Die blik zorgde voor veel emotie bij de kijkers:

Wat een prachtige #documentaire over het onderzoek naar #NickyVerstappen. Zo integer en mooi gefilmd. De betrokkenheid van iedereen. Het verdriet. Het spreekrecht van de moeder, zo enorm indrukwekkend. Ik hoop dat Jos B. in het hoger beroep nu wel vertelt wat er echt is gebeurd. — MP (@MargrietP2) December 1, 2020

dat betoog van die moeder… Die ging door merg en been. Wat knap dat ze zo kalm bleef. Oog in oog zitten met de dader …. Dan sta ik niet voor mezelf in. #NickyVerstappen — Mike (@mikevlerk) November 30, 2020

Pfffff Te heftig die docu, respect voor iedereen die heeft meegewerkt aan de opsporing van dit monster. Binnen en buitenland de medewerking was fantastisch. En wat een krachtige vrouw, de moeder van #NickyVerstappen 🙏

Dank jullie wel ❤ — Helennetherland2 (@LightHouseOne1) November 30, 2020

Wat een dappere vrouw die moeder van #NickyVerstappen respect!

Complimenten voor @PeterRdeV en het politieteam, geweldig werk verricht👌 — Lammy Gruisinga (@GruisingaLammy) November 30, 2020

Pff wat een docu. En hoe sterk is Berthie Verstappen, zo krachtig haar woorden.

Ook heel mooi hoe zij Peter bedankte toen ze wisten wie het was, tranen kwamen toen wel even.#dezaaknickyverstappen #NickyVerstappen — Malou (@maloumaas) November 30, 2020

Geraakt door de woorden van de moeder van Nicky. Wat een krachtige vrouw. Ik hoop voor de familie dat er ooit meer bekend wordt over die laatste uren van hun zoon. #NickyVerstappen #documentaire — Marlies Verhelst (@marliesverhelst) November 30, 2020

Wow! Berthie Verstappen; wat ben jij een sterke topvrouw!! Heel erg knap om dit zo krachtig neer te zetten. Diepe buiging. 🙏 #NickyVerstappen — Bart Slappendel (@bartslappendel) November 30, 2020

Wat een powervrouw, ook al had zij en haar gezin geen andere keuze dan sterk te zijn 🖤 #mama #NickyVerstappen #EwoutGenemans — Judith (@zeeuwbraatje) November 30, 2020

