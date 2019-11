Kijkers ontroerd door 'Ik mis je': Susanne's zus werd vermoord door haar ex

Susanne weet de kijkers van ‘Ik mis je’ te raken met haar verhaal. In 2015 vermoordde haar ex haar zus, Linda.

Haar zus, die verpleegster was en een jong zoontje had, werd al langere tijd bedreigd door haar ex. Ze werd gestalkt en daardoor durft ze amper nog haar huis uit.

In 2001 verloren de zussen hun moeder na een auto-ongeluk. Daarom houdt Linda haar angsten stil, ze wil haar gezin niet met nog meer ellende opzadelen. Susanne snapt pas hoe heftig het is als ze eens als verrassing voor de deur staat en met de sleutel van haar huis binnenkomt. “Ze begon te gillen,” vertelt Susanne geëmotioneerd. “Dat was eigenlijk het moment dat ik realiseerde dat ze zo wanhopig was. Ik zag de doodsangst in haar ogen. Ik wist: nu is het menens.”

Toch gaat het mis. Linda wordt door haar ex doodgeschoten op de parkeerplaats van het ziekenhuis, als ze net klaar is met werken. Ze heeft veel verdriet om haar zus: ze waren altijd erg close met elkaar. Boos is ze ook. “Omdat het echt met opzet was is er ook intens veel woede.”

Bekijk het fragment hier.

Bron: EO. Beeld: Twitter