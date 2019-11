Kijkers ontroerd door bijzondere aflevering 'Droomhuis gezocht'

In Droomhuis gezocht gaan Nederlandse stellen op zoek naar een leuk optrekje in het buitenland. De uitzending van maandagavond begon echter met een verdrietige mededeling: presentator Sybrand liet namelijk weten dat één van de deelnemers aan het programma, Marie Louise, kort na de opnames van de uitzending is overleden.

“In overleg met de familie en haar nabestaanden is besloten om de uitzending tóch door te laten gaan, als eerbetoon aan Marie Louise,” vertelt de presentator vlak voor de uitzending.

Gezamenlijke liefde voor Schotland

In de aflevering is te zien hoe de goede vrienden Jan en Marie Louise en Leen en Wilma op zoek gaan naar een optrekje in de Schotse Hooglanden. De koppels hebben elkaar leren kennen in de slijterij van Leen en Wilma en bleken al snel meer gemeen te hebben dan alleen een liefde voor sterke drank: ze zijn namelijk gek op Schotland. Tijdens de eerste vakantie wordt dan ook al snel besloten dat er een huis moet komen om zo vaak mogelijk met zijn allen naartoe te gaan.

Reacties Twitter

In de uitzending is te zien hoe de koppels uiteindelijk hun droomhuis vinden, maar de gedachte dat Marie Louise hier nooit van heeft mogen genieten komt bij de kijkers hard binnen. Op Twitter wordt dan ook vol medeleven gereageerd op de bijzondere uitzending:

Vanavond in #DroomhuisGezocht een eerbetoon aan Marie Louise! 🧡 pic.twitter.com/T1PYkwLsPl — Droomhuis Gezocht (@DroomhuisMAX) November 4, 2019

Meteen de heftigste opening van #droomhuisgezocht ooit. Zelfs de tranen in de ogen bij Sybrand — Jeroen Bartels (@JBartels96) November 4, 2019

Respect. Sterkte voor familie en vrienden van Marie-Louise. Mooi intro van Sybrand. #droomhuisgezocht — marcel (@Lima27Marcel) November 4, 2019

#droomhuisgezocht Voor de nabestaanden van Marie-Louise is er mooie herinnering over gebleven. Sterkte gewenst. — Jaap Slot (@slot_j) November 4, 2019

Alleen maar kijken naar het mooie Schotland. Uit respect voor Marie-Louise even niet twitteren. Rust zacht 🙏🏻 #Droomhuisgezocht — MONIQUE 👩🏻💻 (@thomasmonique8) November 4, 2019

Wat triest om te horen van Marie-Louise. Sowieso een groot contrast vergeleken met de uitzending van vorige week. #droomhuisgezocht — Nathalie (@natielady) November 4, 2019

Ik hou me uit respect voor deze mensen en het overlijden maar even stil deze aflevering. #Droomhuisgezocht — Leowel (@Leonie1981__) November 4, 2019

Bron: Twitter. Beeld: Omroep Max