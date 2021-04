Kijkers 'Op zoek naar Maria' ietwat teleurgesteld door uitkomst finale

Zondagavond was de spannende finale van Op zoek naar Maria. Uiteindelijk bemachtigde Nandi de hoofdrol, maar de kijker thuis is enigszins teleurgesteld door deze uitkomst. Natascha Molly had Maria in The Sound of Music moeten spelen, klinkt het alom.

Dat blijkt uit een stortvloed aan berichten over de jonge finalist.

Advertentie

Finalisten

Het was spannend. De drie overgebleven Maria’s gaven in de aflevering zondagavond alles wat ze hadden. Hun gezamenlijke doel? De hoofdrol bemachtigen in de nog uit te komen The sound of Music-musical. Tessa, Nandi en Natascha zongen stuk voor stuk de sterren van de hemel, maar het doek viel uiteindelijk voor Tessa. Daarna streden de overgebleven dames verder, waarna Nandi als winnares uit de bus kwam.