Dít vonden de kijkers van het optreden van Madonna op het Eurovisie Songfestival

Tijdens het Eurovisie Songfestival zaterdagavond mocht Madonna live haar nummers Like a Prayer en Future zingen. Voor dit optreden kreeg ze meer dan 1 miljoen dollar. Twitter ontplofte tijdens en na dit optreden.

Velen vonden haar optreden namelijk niet al te best.

#madonna #Eurovision #esf #esf19 pic.twitter.com/LTjJAwuCIc

— Fascists can fuck right off 🖕 (@rockingrinske) May 18, 2019