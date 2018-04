Kijkers valt één ding op aan It Takes 2 - en het is niet het zangtalent

Het derde seizoen van It Takes 2 is begonnen. In de aflevering van gisteren werd het zangtalent van de deelnemers beoordeeld door Angela Groothuizen, Gerard Ekdom en Ronnie Flex. Maar dat was niet waar de kijkers op Twitter het over hadden…

Die gingen voornamelijk los op de styling van de deelnemers. Vooral de outfit van presentatrice Marieke Elsinga kreeg het te verduren:

Omg wie kleed die Marieke bij #ittakes2 Die broek kleed niet echt af. — Martin B (@Mdropie) March 31, 2018

#ittakes2 Die kleding van Marieke…. WTF happend?? De mensen op afdeling kleding hadden hun ogen dicht? #kanechtniet — 12SLP04 (@12SLP04) March 31, 2018

#ittakes2 Marieke tune down -3a4. Je bent te prominent aanwezig. Als jullie een outfit aantrekken, kijk eerst eens op een monitor, trek anders idd je schaatsbroek aan. — Mike (@splashy711) March 31, 2018

Zou de stylist van #ittakes2 de kleding, van bijvoorbeeld Robin of Marieke, zelf ook dragen? #dtv #afgrijselijk — Bionda Olthof (@bbiioonnddaa) March 31, 2018

Overigens kreeg niet alleen Marieke het voor haar kiezen in It Takes 2:

Zou het dezelfde styliste zijn van tvoh waar @Anouk zo”n fan van was,dat ze de eigen kleding maar gebruikte ..tegenwoordig mag iedereen als styliste blijkbaar aan de slag ..wat een vreselijke kleding #ittakes2 — jmsP1010 (@JmsP1010) March 31, 2018

It takes2 nieuwe stylisten 🙂 #ittakes2 — MartijnHeus (@MartijnHeus) March 31, 2018

De stylist van it takes had duidelijk zijn/ haar dag niet….wat een rare outfits zeg! #ittakes2 — Martine De Bree (@Kimtes31) March 31, 2018

#ittakes2-poll >

Welke dame was ’t afgrijselijkst gestyled vanavond??? — * (@Soul7Food) March 31, 2018

Ik dacht dat Minnie Mouse in de jury van #ittakes2 zat, maar het bleek @RonnieFlex2907 te zijn… pic.twitter.com/2eodDnhZvG — Erik de Vries (@Erikdevries67) March 31, 2018

#Ittakes2 styliste. Modern. Gedurfd. Anders. Creatief. NOT. Misschien eens een talentenjacht bedenken rondom stylistes? — Claudia vdr Sluis (@ClaudiavdSl) March 31, 2018

Goed, voor de styling hoeven we dus niet te kijken. Gelukkig draait het programma om talent 😉 De eerste afvaller is ook al bekend: Bert van Leeuwen moest het veld ruimen. En dat vonden de mensen op Twitter dan wel weer sneu.

Ah, lieve Bert ❤ Je was een genot om naar te kijken en luisteren. #ittakes2 — Ilse (@idhertog) March 31, 2018

