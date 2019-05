Kijkers raken niet uitgesproken over déze oude bekende in 'Mr. Frank Visser'

In Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? bracht Viktor Brand woensdag een bezoekje aan misschien wel de meest besproken deelnemers van het programma, namelijk buren Conny en Tilly. De 2 vrouwen hadden in 2016 knallende ruzie met elkaar en tot Viktors grote verbazing is daar weinig verandering in gekomen.

De vrouwen kunnen elkaar nog steeds niet uitstaan en de ruzie blijkt zelfs een kookpunt te hebben bereikt.

‘Kouwe pannenkoeken’

Het conflict tussen Conny en Tilly duurt inmiddels al jaren. De 2 vrouwen kwamen in 2016 voor het eerst in opspraak, toen zij meededen aan De rijdende rechter. Tilly kookte elke dag heel lief een bordje eten voor haar buurvrouw, maar Conny was niet bepaald te spreken over haar kookkunsten. Een fragment waarin Conny klaagt dat ze ooit bruine bonen en ‘kouwe pannenkoeken’ kreeg voorgeschoteld, ging in no time viral.

Bladeren op de stoep

Toch bleken de vrouwen weinig te hebben opgestoken van de uitzending, want niet veel later verschenen ze voor een 2e keer bij de tv-rechter. Dit keer ging de ruzie over iets heel anders. Een van de vrouwen bleek namelijk bladeren uit haar tuin bij de ander op de stoep te vegen, terwijl de andere buurvrouw haar met een camera achtervolgde. Tot overmaat van ramp bleek ook nog eens dat de een de boom van de ander had laten doodgaan.

Verhuizen

Als Viktor woensdag opnieuw een bezoekje aan de dames brengt, blijkt er nog steeds sprake te zijn van bonje. Een emotionele Conny laat weten dat ze er helemaal doorheen zit en eigenlijk maar één ding wil: verhuizen. Viktor regelt direct een afspraak bij de woningbouwvereniging en komt met goed nieuws terug. Conny kan binnen nu en 3 maanden verhuizen, wat betekent dat ze voorgoed verlost zal zijn van haar buurvrouw Tilly. Die laatste was helaas niet in staat om voor de camera te verschijnen in verband met gezondheidsproblemen.

Reacties Twitter

Op Twitter wordt enthousiast gereageerd op de terugkeer van Conny, al vinden veel mensen het toch vooral héél triest dat een burenruzie zo erg uit de hand kan lopen…

Heel Nederland wanneer Conny en Tilly weer samen op televisie zijn;#mrfrankvisser pic.twitter.com/J2slY5NarT — Nicky (@Nickeleneel) 29 mei 2019

Victor vraagt of Conny de buurvrouw wel eens heeft teruggepest. Conny’s antwoord is: ‘Een beetje.’ #mrfrankvisser pic.twitter.com/x90J7JrIEE — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 29 mei 2019

Dit blijft toch een van de meest duivelse lachjes EVER.#mrfrankvisser pic.twitter.com/7OiZ5XXz16 — Nicky (@Nickeleneel) 29 mei 2019

Als je een tweede keer kijkt bekruipt je toch het gevoel dat je alsnog naar een slechte aflevering van Koefnoen zit te kijken. #mrfrankvisser — Betty🌷 (@Bettieke) 29 mei 2019

Ik val er stil van, blijkbaar heb ik deze aflevering gemist. Is dit echt? Bestaan zulke mensen? #mrfrankvisser — Marenko (@MarjaenKo) 29 mei 2019

Maar volgens mij heeft Conny serieuze hulp nodig en niet #mrfrankvisser. — Thoiiss! (@ThijsH16) 29 mei 2019

Bekijk hier het fragment terug:

