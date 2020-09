Kijkers ‘The Voice Senior’ raken niet uitgesproken over outfit van Lieke van Lexmond

Met een pandemie in volle gang is ons immuunsysteem een hot topic. Een goede weerstand is tenslotte een belangrijk wapen tegen infectieziektes. Maar hoe werkt het en wat kunnen we zelf doen om het zo optimaal mogelijk te laten functioneren?

Het immuunsysteem vecht tegen alles wat een gevaar vormt voor de gezondheid. Bacteriën, virussen en schimmels bijvoorbeeld, maar ook vreemde stofjes in de voeding of de lucht. Het werkt razendsnel: als je bijvoorbeeld overgevoelig bent voor schaaldieren, kun je binnen een paar seconden een heftige reactie krijgen. Slaat een verkoudheid