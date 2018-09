Kijkers 'Paleis voor een Prikkie' hebben het maar over één ding

In Paleis voor een Prikkie helpen Frank en Rogier mensen die het niet breed hebben om hun huis op te knappen met weinig budget. Bij de kijkers viel gisteren één ding in het bijzonder op.

Frank en Rogier veroverden in het programma Steenrijk, Straatarm de harten van de kijkers. Daarom zijn ze nu terug op de buis met alweer het tweede seizoen van hun eigen programma Paleis voor een Prikkie. In dit programma helpen ze gezinnen die het niet breed hebben om hun hun huis om te toveren tot een droomwoning.

MS

Deze week ging het duo langs bij Miranda. Samen met haar twee zoons woont zij in een flat in Tilburg. Miranda heeft MS en kan daardoor helaas niet werken. Ze is dan ook afhankelijk van een bijstandsuitkering. De flat waar ze met haar zoons woont, voelt niet echt als thuis. Daarom schakelt ze de hulp van Frank en Rogier in. Met een budget van ‘slechts’ € 250,- gaan ze aan de slag om van Miranda’s flat een droomhuis te maken.

Pruik?

Kijkers hadden het op Twitter maar over één ding: het kapsel van Rogier. Wat heeft hij met z’n haar gedaan? Is het een pruik? En zo ja: waar was die pruik de volgende dag dan gebleven? “Wanneer je pruik bij de kapper ligt”, klinkt het op Twitter. Kijkers vinden het duo vooral geweldig omdat ze zich zo excentriek kleden. Ze noemen de ‘pruik’ van Rogier ‘heerlijk’ en Twitter staat dan ook vol lof voor deze mannen.

Wanneer je pruik bij de kapper ligt #paleisvooreenprikkie pic.twitter.com/PgqtKnD7JK — DB (@DBgirl_83) September 9, 2018

Heerlijke pruik heeft Rogier weer op.. Ik vraag me af of ze zelf nooit terug kijken 🤔#dooicaviaopjekop #paleisvooreenprikkie — Marjella 🌺 (@jellaatje) September 9, 2018

Ik wil ook zo’n pruik 😂😂😂 #paleisvooreenprikkie — HermanSmeetsShow (@HermanSmeetssho) September 9, 2018

Ik kijk ook naar #paleisvooreenprikkie voor de outfits van Frank en Rogier ❤️ — Naomi Smits (@NaomiTekst) September 9, 2018

Het meest fascinerende van de Nederlandse TV tegenwoordig is het haar van die ene bij #paleisvooreenprikkie. Met afstand. — Politicosoof (@politicosoof) September 9, 2018

Van welk merk is die mega coole zonnebril?? 😱#hebben #paleisvooreenprikkie — Suus (@CaviaLola) September 2, 2018

Eerst dacht ik: ‘waar zit ik in godsnaam naar te kijken?’ Maar wat een symphatieke kerels! #paleisvooreenprikkie — Renate Pals (@PalsRenate) September 2, 2018

Bron: Twitter. Beeld: SBS 6 en ANP