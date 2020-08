Kijkers ‘Paleis voor een prikkie’ missen Frank en Rogier na valse start

Het was voor sommige fans een grote schok dat kringloopdesigners Frank en Rogier de brui gaven aan Paleis voor een prikkie. Het kijkcijferduo van SBS vertrok naar concurrent RTL, maar hun opvolgers staan te trappelen om te beginnen. De Brabantse interieurontwerpers Brian en Peer namen woensdagavond het stokje van hen over.

Met zulke grote schoenen om te vullen, is het spannend om te zien of ze het net zo leuk doen als de Hagenaars Frank en Rogier. Aan hen de zware taak om van een huis een thuis te maken met een zeer beperkt budget. Roel en Petra zijn de eerste deelnemers van het seizoen.

Met minder dan 500.000 kijkers blijft de gewenste droomstart uit en weten Brian en Peer SBS op de woensdagavond nog niet uit het slop te trekken. De kritieken op Twitter zijn al helemaal niet mals.

Van luxe penthouses tot huizen met een zwembad: de interieurontwerpers hebben al veel ervaring om huizen om te toveren tot luxueuze paradijsjes. Maar een kamer opknappen voor krap € 250 is andere koek voor de mannen.

Gillende keukenmeiden

De mannen zijn overduidelijk niet van plan om de nieuwe Frank en Rogier te worden. Maatpakken zijn ingeruild voor comfortabele (maar nog steeds prijzige) kledij, de aardappel in de keel is in dit seizoen de gezellige Brabantse zachte G en zelfs het trouwe klusteam Douwe en Erwin is ingeruild.

Het is even wennen voor wie de start van het nieuwe seizoen hebben gezien. Ja, Brian en Peer zijn gezellig en brengen heus wel wat persoonlijkheid mee. Maar ze zijn ook een tikje valser dan Frank en Rogier en het gillende keukenmeiden-gehalte valt niet bij iedere kijker in de smaak.

Ja, en dat viel behoorlijk tegen 😖 #paleisvooreenprikkie — Willeke Vrij (@WillekeVrij) August 27, 2020

SBS 6

We nemen weer een homostel, en ach bouwvakkers zijn ook inwisselbaar en voila #paleisvooreenprikkie Nee SBS 6 zo werkt het niet.

Het gaat niet om geaardheid of beroep, maar om de persoonlijkheid vd mensen om een programma te kunnen dragen. Doei minus 1 kijker. — Ingrid Hendriksdottir (@IngridLJ) August 27, 2020

#paleisvooreenprikkie wat vreselijk slecht. Wie dit heeft bedacht moet eigenlijk ergens de kijkers niet begrijpen. Wat een kunst om een succesvol programma zo de nek om te draaien.🙁 — jkw (@jkw03756124) August 26, 2020

Beetje erg nepperig, jammer van het programma .

Frank en Rogier deden dit wel op een prettigere manier voor de kijker, het is nu net of je naar een 2e keus programma van Omroep Brabant zit te kijken.

Jammer…..#paleisvooreenprikkie — peter vak (@Petervak1) August 26, 2020

Even wennen

Zoals Frank en Rogier op één lijn konden liggen, zo verschillen Brian en Peer van mening. “In de basis zijn we het nooit met elkaar eens”, opperen de mannen al. En als ze de eettafel (lees: het belangrijke erfstuk van Petra’s overleden moeder) doormidden willen zagen, gaan je nekharen recht overeind staan. Dat ze ook nog vergeten dat ze voor deze televisieklus zijn aangenomen om te shoppen voor een ander en niet voor hun éigen interieur, maakt dat je als kijker Frank en Rogier en hun klasse mist.

Het is begrijpelijk dat Petra klamme handjes heeft nadat ze de make-over van haar woonkamer uit handen heeft gegeven aan Brian en Peer. Maar ondanks dat het eindresultaat van de woonkamer er mag er zijn, heeft Nederland het presentatieduo nog niet omarmd. En tja, de reacties op de eerste aflevering van Frank en Rogier was destijds ook niet je-van-het. Het duo heeft overduidelijk meer tijd nodig om televisiekijkend Nederland te overtuigen, maar ze moeten van goeden huize komen willen ze de kijkcijfers van hun voorgangers evenaren.

