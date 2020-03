Kijkers razend enthousiast over terugkeer 'Chateau Meiland'

Maandagavond ging het derde seizoen van Chateau Meiland van start. Het seizoen werd afgetrapt met een aflevering die zich afspeelde op het zonovergoten Tenerife. Onze favoriete, hysterische familie kon na al dat harde werken even genieten van zon, zee en strand.

Kijkers zijn razend enthousiast over de terugkeer van de tv-hit. Vooral in tijden van de coronacrisis genieten de fans extra van het feel good programma. “Wat een verademing in deze corona-ellende”, schrijft een kijker op Twitter.

Vliegreis

Martien, Erica, Maxime, kleine Claire en huishoudster Nadège pakken na een seizoen keihard werken het vliegtuig naar het tropische Tenerife. Nadège heeft nog nooit gevlogen, maar zij is niet de enige die het vliegen spannend vindt. Ook Martien en Maxime zitten er gespannen bij. Eenmaal aangekomen bij het hotel is de familie door het dolle heen. Vooral Martien kan niet wachten om te gaan relaxen aan de piscine.

Kroegentocht

In de aflevering zien we de familie struinen over een markt, op jeepsafari gaan en natuurlijk in en rond het zwembad hangen. Maar we zien Martien en Maxime ook van hun wilde kant wanneer ze ’s nachts op kroegentocht gaan. Daar wordt vooral door Maxime iets te diep in het glaasje gekeken, waardoor ze de volgende dag ziek op bed ligt en de safari voor haar bijna in het water valt.

Verhuisplannen

De Meilandjes hebben het zo naar hun zin op Tenerife dat ze het niet kunnen laten om even een makelaar op het eiland te bezoeken. “Héérlijk om hier te zijn. Ik ben even helemaal klaar met het chateau”, roept Martien. Vooral het mooie weer bevalt hem goed. Hoewel het er in deze aflevering op lijkt dat de familie een emigratie naar Tenerife serieus overweegt, weten we inmiddels dat de familie weer terug naar Nederland verhuist.

Reacties van kijkers:

#chateauMeiland leuk programma. Vooral in deze moeilijke tijden is het belangrijk, dat de uitzenders zulke programma’s op tv laten zien, zodat wij als kijkers voor heel eventjes die virus kunnen vergeten. Bedankt. — Newton (@Newton_1991_) March 24, 2020

Wat héérlijk, een uur geen Corona.. #chateauMeiland — Martine (@dievandefitness) March 23, 2020

Ik kijk dus #chateauMeiland , gewoon ordi lachen ; ik kan er niets anders van maken. 😂 — ®R3nz 🍀 (@Duinmeester) March 23, 2020

God wat was ik daar aan toe een avondje lachen met #chateauMeiland en #Urk — Bep v.h. Oosten (@v_bep) March 23, 2020

Zo, wat een fijne afleiding tussen al het nare nieuws door #chateauMeiland — Paulien K. (@Paulienk_) March 23, 2020

Het was weer een heerlijk uurtje troost tv correctie proost tv #chateauMeiland even niet denken aan #coronavirusNederland pic.twitter.com/s2EVZBV5Rp — Joyce Derksen Woord en beeld📷📝🎶 (@Joysofnature) March 23, 2020

Het hoogtepunt van vandaag was toch echt Chateau Meiland. Even een uurtje verstand op nul en genieten #chateauMeiland — Koen van den Brand (@KoenvdBrand) March 23, 2020

Van mij mag een aflevering 2 uur duren… Heerlijk relaxen in een tijd met alleen maar ellende. — Tony G. (@TonyGroenendij1) March 23, 2020

Wat een verademing na alle Corona ellende om naar #ChateauMeiland te kijken. — Judith (@jsouverijn) March 23, 2020

Dít is hoe Martien Meiland gewond en blind raakte aan zijn rechteroog



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Annoeska Philips | Talpa Pers