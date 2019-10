Kijkers reageren emotioneel op vertrek van Caroline uit Chateau Meiland

Dat Caroline alweer een tijdje terug is in Nederland was natuurlijk al bekend, maar maandagavond konden we voor het eerst zien hoe ze op dit besluit is gekomen. Het afscheid maakte de nodige emoties los bij boezemvrienden Martien en Caroline, maar ook zeker bij de kijkers.

Kijkers reageren op Twitter massaal op het emotioneel beladen afscheid.

Zware maanden

In Chateau Meiland zagen we hoe Caroline besloot om weer terug te gaan naar Nederland. Naar eigen zeggen vooral omdat het harde werken haar tol heeft geëist. Zo omschrijft Caroline hoe de pijn aan haar heupen steeds erger is geworden en zeker als Martien voor 2 weken naar Nederland is vertrokken, komt bij Caroline het besef. Alle drukte en het harde werken van de afgelopen maanden komt plotseling bij haar aan.

Emotioneel gesprek

“Het is nogal wat”, zo beschrijft ze het werk tegenover de familie Meiland. De huisvriendin wil zich in Nederland laten opereren aan haar heup en heeft rust nodig. “Dat ik nu het besluit heb genomen om weg te gaan, dat vind ik heel erg”, kan ze nog maar net uitbrengen tot ze in tranen uitbarst. Ook Martien heeft het duidelijk moeilijk met het afscheid van zijn vriendin en kan zijn tranen niet bedwingen. Caroline laat de familie weten dat ze ontzettend trots is op wat ze met z’n allen hebben neergezet. “And no hard feelings, want dat heeft er niks mee te maken”, zo benadrukt ze nogmaals.

Liefdevolle reacties kijkers

Wanneer de koffers van Caroline in de auto worden geladen, barsten zij en Martien opnieuw in tranen uit. “Het komt allemaal goed, kind”, troost Martien haar. “Ik ga haar wel missen. Ja, het is mijn allerbeste vriendin. (…) Naja, we moeten door. Zij moet door, wij moeten door. En ze is gelukkig niet dood”, zo relativeert Martien gelijk. Ook op Twitter is duidelijk te merken dat de kijkers meeleven met de familie Meiland:

Lieve Caroline, niet alleen Martien maar héél Nederland heeft je in ‘t hart gesloten! Bedankt! ❤️#chateauMeiland pic.twitter.com/f6vDZAIJfX — Daan (@Daan_Danado) October 7, 2019

Zo moeilijk maar de enigste juiste manier om terug naar Nederland te gaan ❤️ #chateaumeiland — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) October 7, 2019

Nou zit hier ook bijna te janken…😌 #sbs6 #chateauMeiland — Michelle Nobel (@miessiexxx) October 7, 2019

“Aktijd maar doorgaan en niet zeiken. Maar nu ben ik aan mijzelf gaan denken.” Gelijk heb je Caroline!

Maar je blijft voor mij een topper.

Ik wens je veel sterkte toe bij je herstel. #chateauMeiland pic.twitter.com/8xmIfU3RHy — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🌳🌲 (@marcelbar8) October 7, 2019

Bron: Twitter. Beeld: Talpa