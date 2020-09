Kijkers tonen weinig begrip voor eigenaren van b&b in ‘Frank en Rogier checken in’

In het programma ‘Frank en Rogier checken in’ helpen interieurstylisten Frank en Rogier mensen die een slecht beoordeeld bed and breakfast (b&b) runnen. In de aflevering van dinsdag was het de beurt aan Marieke en Bodean, die vorig jaar een goedlopende b&b overnamen.

Waar de b&b bij de vorige eigenaren heel goed liep, hebben zij het nog nauwelijks kunnen verhuren.

Het was de bedoeling dat Bodean de b&b helemaal zelf zou opknappen, maar een gebroken enkel en corona gooiden roet in het eten. De b&b staat inmiddels al bijna een jaar leeg en het stel weet niet hoe ze het tij moeten keren. Frank en Rogier zien het echter helemaal zitten. De twee stylisten krijgen een budget van 3500 euro waarvan zowel de inrichting als de bouwmaterialen betaald moeten worden. Met gevoel voor styling én zuinigheid gaan de twee enthousiast aan de slag.

Reacties op Twitter

Hoewel het eindresultaat er zeker mag wezen, vinden veel mensen dat Bodean en Marieke ook best van tevoren zelf wat hadden kunnen doen. Vooral de verwaarloosde tuin kan op veel kritiek rekenen. “Wat een zooi… Al kwam corona ertussen, dan kun je toch nog steeds wel je tuin bijhouden?” zo reageert iemand. En “Als je geen gasten en zeeën van tijd hebt kun je op z’n minst aan de tuin beginnen. Wat een teringzooi,” zo reageert een ander. Het feit dat de twee ook totaal geen ervaring hebben met het runnen van een b&b kan ook op weinig sympathie rekenen:

We hebben een oud B&B gekocht maar hebben eigenlijk helemaal geen ervaring.

Het moet ook nodig opgeknapt worden maar daar hebben we zelf eigenlijk helemaal geen zin in.

Kunnen jullie komen?#frankenrogiercheckenin — birgit (@2015birgit) September 1, 2020

Wat een zooi… al kwam corona er tussen dan kan je toch nog steeds wel je tuin bijhouden? #frankenrogiercheckenin — abbey (@Mrsjonesssssss) September 1, 2020

Als je geen gasten hebt en zeeën van tijd, kun je op zijn minst aan de tuin beginnen. Wat een teringzooi. #frankenrogiercheckenin #frankenrogier — 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕛𝕜𝕖 𝔾𝕣𝕠𝕖𝕟𝕝𝕒𝕟𝕕 🏳️🌈 (@MarykeGroenland) September 1, 2020

We hebben helemaal nergens verstand van. We kunnen niks. We hebben allemaal lichamelinke gebreken. Dus zijn we maar een B&B begonnen. #frankenrogier #checkenin #frankenrogiercheckenin #frankrogier — Reindinho (@ReindHoeven) September 1, 2020

Volgens mij heeft het achterstallig onderhoud niets met Corona of medische oorzaken te maken. Deze mensen hebben duidelijk geen ervaring. #frankenrogiercheckenin — Mamamia (@mamamia208) September 1, 2020

#frankenrogiercheckenin

Ook al was er corona, je kan

best omkruid wieden in je tuin, en fatsoenlijke meubels plaatsen in je B&B zodat het er toch wat netter uitziet.

Snap wel dat er zo niemand wil verblijven. — birgit (@2015birgit) September 1, 2020

Corona is toch dé gelegenheid om te klussen en op te ruimen? #frankenrogiercheckenin — Mamamia (@mamamia208) September 1, 2020

Bron: Twitter, RTL. Beeld: RTL/Michel Schnater